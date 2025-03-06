Владимир Путин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 марта, 05:09

Может протекать бессимптомно: Врач рассказала, как защититься от туберкулёза

Врач Васильева: На ранних стадиях туберкулёз может протекать бессимптомно

Туберкулёз на ранних стадиях может протекать бессимптомно. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shakirov Albert

Туберкулёз на ранних стадиях может протекать бессимптомно. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shakirov Albert

Туберкулёз — коварное заболевание, которое на ранних стадиях может протекать практически бессимптомно. Ежегодно в России диагностируют до 100 тысяч новых случаев. Главный врач клиники «Семейная» на Речном вокзале Наталья Васильева рассказала «Газете.ru», как важно своевременно выявить и начать лечение этой болезни.

Туберкулёз часто называют социальным заболеванием, так как риск заражения повышается в местах скопления людей с плохой вентиляцией. В группе риска находятся жители общежитий, воспитанники детских домов, военнослужащие и заключённые. Однако от туберкулёза не застрахован никто, ведь все мы бываем в общественных местах.

На ранних стадиях болезнь может проявляться общими симптомами, такими как слабость, усталость, снижение аппетита и небольшое повышение температуры. Для профилактики туберкулёза важны вакцинация, ежегодный скрининг и диспансеризация. Своевременная диагностика позволяет успешно лечить заболевание и избежать тяжёлых осложнений.

От трещин до потери волос: Врач озвучила главные признаки дефицита витамина B
От трещин до потери волос: Врач озвучила главные признаки дефицита витамина B

Ранее россиянам рассказали, как восстановить иммунитет после зимы и встретить весну счастливыми. Крайне важно наладить сбалансированное питание, включая большое количество свежих фруктов и овощей. Только после этого у людей получится восстановить иммунную систему после холодных месяцев.

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar