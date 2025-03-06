Может протекать бессимптомно: Врач рассказала, как защититься от туберкулёза

Туберкулёз — коварное заболевание, которое на ранних стадиях может протекать практически бессимптомно. Ежегодно в России диагностируют до 100 тысяч новых случаев. Главный врач клиники «Семейная» на Речном вокзале Наталья Васильева рассказала «Газете.ru», как важно своевременно выявить и начать лечение этой болезни.

Туберкулёз часто называют социальным заболеванием, так как риск заражения повышается в местах скопления людей с плохой вентиляцией. В группе риска находятся жители общежитий, воспитанники детских домов, военнослужащие и заключённые. Однако от туберкулёза не застрахован никто, ведь все мы бываем в общественных местах.

На ранних стадиях болезнь может проявляться общими симптомами, такими как слабость, усталость, снижение аппетита и небольшое повышение температуры. Для профилактики туберкулёза важны вакцинация, ежегодный скрининг и диспансеризация. Своевременная диагностика позволяет успешно лечить заболевание и избежать тяжёлых осложнений.