Уотерс: Мирное соглашение по Украине вряд ли изменит ситуацию с русофобией

Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс выразил сомнения, что возможное мирное соглашение по Украине всерьёз повлияет на ситуацию с русофобией в мире. Он считает, что это явление уже крепко засело в западной политике.

«Не думаю, что мир на Украине сильно что-то изменит», — цитирует Уотерса агентство РИА «Новости».

По его словам, русофобия уже глубоко проникла в политику таких стран, как США, Британия, Германия и Франция.