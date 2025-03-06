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6 марта, 02:33

Уотерс: Мирное соглашение по Украине вряд ли изменит ситуацию с русофобией

Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Adam McCullough

Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Adam McCullough

Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс выразил сомнения, что возможное мирное соглашение по Украине всерьёз повлияет на ситуацию с русофобией в мире. Он считает, что это явление уже крепко засело в западной политике.

«Не думаю, что мир на Украине сильно что-то изменит», — цитирует Уотерса агентство РИА «Новости».

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По его словам, русофобия уже глубоко проникла в политику таких стран, как США, Британия, Германия и Франция.

Ранее президент Владимир Путин подчеркнул твёрдое намерение России продолжать борьбу с искажением истории, а также с неонацизмом и русофобией. Глава государства сделал это заявление, поздравляя сотрудников и ветеранов МИД РФ.

Лия Мурадьян
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