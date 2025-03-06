В колледжах России и стран СНГ будут готовить кадры по единым стандартам К российской образовательной экосистеме «Лига колледжей» присоединился первый зарубежный участник — Бухарский колледж нефтегазовой промышленности. 6 марта, 15:41 Расширяется образовательная экосистема в нефтяной сфере. Обложка © Пресс-служба «Газпром нефти»

Ведущее учебное заведение из Узбекистана, на базе которого проходят обучение более 20 тысяч студентов, теперь будет готовить специалистов рабочих профессий по единым стандартам с Россией.

«Лига колледжей» — одно из крупнейших объединений в сфере среднего профессионального образования, созданное «Газпром нефтью». В него входят два десятка учебных заведений из Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Омска, Ханты-Мансийска, Сочи и других городов.

Илья Дементьев, ректор одного из крупнейших корпоративных университетов России: «Первый иностранный участник — важный шаг в развитии международного сотрудничества в сфере подготовки кадров для нефтегазовой отрасли. Партнёрство позволит повысить уровень образовательных программ и обмена опытом между российскими и узбекскими специалистами».

Сафар Усмонов, директор Бухарского колледжа нефтегазовой промышленности: «Развитие партнёрских отношений между образовательными учреждениями и крупными компаниями даёт возможность студентам получать ценные навыки в сфере новых технологий. Бухарский колледж готовит хороших специалистов среднего звена. Поэтому я уверен, что дальнейшее сотрудничество с компанией и её партнёрами принесёт отличные результаты для всех участников партнёрства».

Образовательные программы передовых ссузов России объединяют более трёх тысяч учащихся по 20 специальностям нефтегазового профиля. Их выпускники имеют приоритет при трудоустройстве на предприятия индустриальных партнёров.

В развитие инфраструктуры колледжей российские промышленные компании уже инвестировали около миллиарда рублей. На эти средства открыты новые лаборатории и учебные центры, где студенты могут изучать технологии и практиковаться на современном оборудовании.

Авторы Валерия Мишина