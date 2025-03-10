Дешёвая, но умная. Что известно о новейшей ракете США, созданной на случай войны с Китаем Компания Lockheed Martin представила Common Multi-Mission Truck (CMMT). Это дозвуковая крылатая ракета с большой дальностью, адаптированная под реалии Тихоокеанского театра военных действий (ТВД). В чём её особенности? 9 марта, 21:27 США собираются использовать против Китая новейшую ракету CMMT. Обложка © Lockheed Martin

Вашингтон уже давно считает КНР главным врагом Соединённых Штатов и призывает готовиться к войне. В понедельник глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что вторжение Китая на Тайвань было бы «катастрофическим», намекая на возможные жёсткие последствия. Против Китая уже ввели новые пошлины, после чего из Пекина ответили, что готовы к тарифной войне, равно как и к «войне любого другого типа».

— Совершенно очевидно, что цель состоит в подготовке к войне с Китаем, включая блокаду китайского морского судоходства, — написал в социальной сети Х бывший американский морпех Брайан Берлетик.

Что известно про ракету CMMT

Эта ситуация на руку представителям американского ВПК. Под возможный конфликт с Китаем корпорация Lockheed Martin разработала новую дозвуковую крылатую ракету с большой дальностью Common Multi-Mission Truck (CMMT). Среди её преимуществ:

модульность

дешевизна

интеграция с ИИ

Новый ракетный комплекс универсален. Он позволяет производить запуск с самолёта, вертолёта и даже транспортного С-130. Вероятно, для пуска получится приспособить и некоторые гражданские борты. Подобное возможно за счёт модульной конструкции, разных баков с топливом и т.д. Модульность касается и боевой части — производителем представлен широкий спектр боеголовок для различных целей.

Транспортный Lockheed C-130 Hercules тоже может стать носителем новых ракет CMMT. Фото © Wikipedia / U.S. Air Force

Стоимость ракеты составляет около 150 тыс. долларов. Для сравнения — другая американская ракета, JASSM, стоит более 1,5 млн долларов за единицу. Завод-производитель при заключении контракта с американскими военными обещает производить до 2500 ракет в год.

CMMT, конечно же, будет интегрирована с искусственным интеллектом. Это касается как бортового ИИ на современных истребителях, так и систем, использующихся в американских штабах. Оперативность связи будет обеспечена с помощью спутников (того же Starlink).

Сценарии использования CMMT в войне с Китаем

Для понимания этого достаточно взглянуть на поле боя СВО. Западные советники активно направляют удары украинской армии. Ровно то же самое, случись война, они будут делать в Юго-Восточной Азии.

Первая их задача — подавление систем ПВО. Для этого есть два средства. Первое — дешёвые, как CMMT, ракеты и БПЛА. Они перегрузят средства обнаружения и уничтожения воздушных целей. Второе средство — умные или сверхзвуковые дорогие боеприпасы, физически уничтожающие противовоздушную оборону противника.

Вторая задача — уничтожение объектов. В условиях подавленной ПВО делать это надо максимально дёшево, то есть CMMT для этой задачи подходит идеально. В Тихоокеанском регионе США, конечно, будет интересовать уничтожение китайского флота и промышленной базы. Очевидны и удары по войскам, способным провести морское вторжение на Тайвань.

Новая ракета CMMT стоит относительно дёшево. Фото © YouTube / Lockheed Martin

Третья задача — объективный контроль. Штабы должны получить отчёт о проведённых ударах, желательно — в режиме реального времени. Здесь поможет тесная интеграция всех видов вооружений со спутниковой связью и искусственным интеллектом, который будет заниматься обработкой гигантского потока данных.

Резюмируя, можно сказать, что война в воздухе в условиях наличия сравнительно дешёвых БПЛА, ракет и прочего вновь выходит на первое место. И цитаты 80-летней давности заиграли новыми красками.

«Если мы проиграем войну в воздухе, мы проиграем войну вообще и проиграем её быстро», — Бернард Л. Монтгомери.

Авторы Кирилл Золотарев