Гладков показал последствия смертельного ДТП в Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков показал последствия аварии в Новооскольском округе, в результате которой погибши шесть человек.
По его словам, четверых пострадавших доставляют в городскую больницу № 2 в Белгороде. Им оказывается вся необходимая помощь. На месте работают сотрудники МЧС, полиции и прокуратуры.
Последствия ДТП в Белгородской области. Видео © Telegram / Настоящий Гладков
Напомним, жертвами столкновения микроавтобуса и автобуса стали шесть человек. Областная прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства при организации пассажирских перевозок.
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Telegram / Настоящий Гладков