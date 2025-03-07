Гладков показал последствия смертельного ДТП в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков показал последствия аварии в Новооскольском округе, в результате которой погибши шесть человек.

По его словам, четверых пострадавших доставляют в городскую больницу № 2 в Белгороде. Им оказывается вся необходимая помощь. На месте работают сотрудники МЧС, полиции и прокуратуры.

Последствия ДТП в Белгородской области. Видео © Telegram / Настоящий Гладков