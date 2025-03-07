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Регион
6 марта, 22:41

Гладков показал последствия смертельного ДТП в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков показал последствия аварии в Новооскольском округе, в результате которой погибши шесть человек.

По его словам, четверых пострадавших доставляют в городскую больницу № 2 в Белгороде. Им оказывается вся необходимая помощь. На месте работают сотрудники МЧС, полиции и прокуратуры.

Последствия ДТП в Белгородской области. Видео © Telegram / Настоящий Гладков

Напомним, жертвами столкновения микроавтобуса и автобуса стали шесть человек. Областная прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства при организации пассажирских перевозок.

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Telegram / Настоящий Гладков

Артур Лапсаков
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