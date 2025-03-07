23-й Международный кинофестиваль «Дух огня» стартовал в Ханты-Мансийске В столице ХМАО-Югры начался 23-й Международный фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня». Он включает конкурсные программы российских и зарубежных фильмов. Режиссер лучшей кинокартины станет обладателем главного приза фестиваля – «Золотой тайги». 7 марта, 14:18 В Югре начался кинофестиваль. Обложка © Пресс-служба "Газпром нефти"

В 2025 году организаторы «Духа огня» получили больше 500 заявок из 45 стран Европы, Южной и Северной Америки, Азии, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. В финал вышли 7 полнометражных картин и 18 короткометражек. В этом году международное жюри возглавил Щин Ён-Щик, корейский режиссёр и продюсер, а главным судьей в российском конкурсе стал актёр, кинорежиссёр и сценарист Юрий Мороз. Генеральным партнером кинофестиваля выступила «Газпром нефть».

«Дух огня» – крупнейшая в России международная площадка для кинематографических дебютов. Её основателем, президентом и идейным вдохновителем с 2003 по 2021 гг. был кинорежиссёр Сергей Соловьев (1944 — 2021 гг.). С 2023 года президентом является обладатель двух наград Каннского кинофестиваля, всемирно известный сербский режиссер Эмир Кустурица.

Программа социальных инвестиций нефтяной компании «Родные города» организует ряд мероприятий культурного календаря «Дух огня»: открытый показ короткометражных фильмов, дискуссия с сибирскими кинорежиссерами и кинолаборатория для школьников.

- Судьба — самое важное слово в жизни человека, ведь когда работает одна лишь математика, для судьбы не остается места. Сибирь и Сербия — у нас больше общего, чем кажется. Один из наших историков говорил, что сербы пришли на Балканы из Сибири. Так что, добро пожаловать домой! - сказал президент кинофестиваля «Дух огня» Эмир Кустурица.

- Этот год особенный для фестиваля — рекордное количество заявок подтверждает, что он развивается и остается востребованным в творческом сообществе. Сегодня фестиваль несет миссию не только сохранения искусства — он дает дорогу в творческую жизнь, объединяет народы и людей. В этом году мы отмечаем 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, и отдельный блок программ посвящен правде о подвиге нашего народа. Для Югры этот год также особенный — 95 лет со дня образования округа, который объявлен в Югре Годом исторического наследия. Почти четверть века фестиваль помогает сохранять нашу историю, традиции и культуру. Я желаю участникам успехов, а гостям — вдохновения. Добро пожаловать в Югру, добро пожаловать на “Дух огня”! — сказал губернатор ХМАО-Югры Руслан Кухарук.

Авторы Валерия Мишина