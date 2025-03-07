В Москве женщина устроила пожар в многоэтажке, пострадали три человека
SHOT: В Москве 3 человека пострадали при пожаре, устроенном женщиной в 9-этажке
Москвичка устроила пожар в жилой высотке. Пострадали три человека. Из огня также вынесли кота, которого удалось с трудом откачать, сообщает SHOT.
Пожар в девятиэтажке на юге Москвы. Видео © SHOT
По данным телеграм-канала, жительница дома на Профсоюзной улице в районе Тёплый Стан устроила пожар в своей квартире на втором этаже. Дом газифицирован. Самостоятельно из подъезда смогли эвакуироваться 10 человек. Другим жильцам помогли спасатели МЧС.
Пожар в девятиэтажке на юге Москвы. Фото © SHOT
В результате пострадали две девушки 20 лет и 67-летняя пенсионерка. Их госпитализировали в Склиф с диагнозом «отравление продуктами горения». Квартира, где был пожар, сгорела дотла. На месте работают экстренные службы.
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