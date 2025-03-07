В Москве женщина устроила пожар в многоэтажке, пострадали три человека

Москвичка устроила пожар в жилой высотке. Пострадали три человека. Из огня также вынесли кота, которого удалось с трудом откачать, сообщает SHOT.

Пожар в девятиэтажке на юге Москвы. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, жительница дома на Профсоюзной улице в районе Тёплый Стан устроила пожар в своей квартире на втором этаже. Дом газифицирован. Самостоятельно из подъезда смогли эвакуироваться 10 человек. Другим жильцам помогли спасатели МЧС.

Пожар в девятиэтажке на юге Москвы. Фото © SHOT