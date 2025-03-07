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8 МАРТА

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7 марта, 13:13

Цветочный десант: В Луганске студент оригинально поздравил бывшую учительницу с 8 Марта

Волонтёры ВСКС провели «Цветочный десант» в Луганске в канун 8 Марта

Евгений Гашенко поднимается к учительнице. Обложка © Министерство образования и науки ЛНР

Евгений Гашенко поднимается к учительнице. Обложка © Министерство образования и науки ЛНР

Добровольцы регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС) провели акцию «Цветочный десант» накануне 8 Марта. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования ЛНР.

В школе в ЛНР выпускник поднялся на этаж к учительнице с помощью альпинистского снаряжения. Видео © Министерство образования и науки ЛНР

Заместитель руководителя регионального отделения ВСКС Данил Миленин пояснил, что такое мероприятие организовано впервые на территории ЛНР. Необычным способом поспешил поздравить педагога выпускник луганской школы №17 имени В. Брумеля. Студент-доброволец ВСКС Евгений Гашенко поднялся к учительнице русского языка и литературы Елене Антиповой с помощью альпинистского снаряжения.

Евгений Гашенко с учительницей. Фото © Министерство образования и науки ЛНР

Евгений Гашенко с учительницей. Фото © Министерство образования и науки ЛНР

«Совместно с Министерством образования и науки ЛНР, а также администрацией луганской школы № 17 Всероссийский студенческий корпус спасателей проводит акцию «Цветочный десант». Выпускник школы, студент Института гражданской защиты Луганского государственного университета имени Владимира Даля, поздравил своего бывшего классного руководителя в преддверии 8 Марта», — пояснил Миленин.

Евгений Гашенко с учительницей. Фото © Министерство образования и науки ЛНР

Евгений Гашенко с учительницей. Фото © Министерство образования и науки ЛНР

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А ранее Life.ru раскрыл, сколько российских мужчин считают 8 Марта важной датой. Наиболее серьёзно к празднику относятся представители старшего поколения: 70% мужчин старше 65 лет ежегодно дарят подарки в этот день.

Дарья Нарыкова
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