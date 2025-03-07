NMH получил награду премии НПБК Эффективность за построение сильного бренда на рынке новых медиа

6 марта в театре «Градский холл» состоялась церемония награждения победителей VIII сезона «Национальной премии бизнес-коммуникаций. Эффективность». Под концепцией «Вы — отражение маркетинга, или маркетинг — отражение вас?» премия наградила 106 победителей, чьи кейсы задали ориентиры для развития бизнес-коммуникаций в России. Специальную награду «Построение сильного бренда на рынке Новых медиа» забрал кейс News Media Holding.

«Мы получили награду за серьёзный и интересный кейс, который сделали в прошлом году. Он важен для нас с точки зрения бизнеса и коммуникации, которую мы даём во внешний рынок», — заявил директор по маркетингу и PR News Media Holding Игорь Селенов.

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VIII сезон «НПБК. Эффективность» стал этапом трансформации для самой премии, которая укрепила свои амбиции и стремление быть индикатором прогресса на рынке. Оргкомитет заявил новый вектор, ориентированный на тех, кто меняет маркетинг, а также представил обновленный фирменный стиль, который транслировался через все каналы премии. Визуальная концепция сезона включала градиентную призму-стрелку, символизирующую прогресс и лидерство.

Особое внимание в этом сезоне было уделено новому направлению премии — «Технологические коммуникации». Оно было разработано совместно с комитетом AdTech АКАР с целью отразить актуальные тенденции рекламного рынка и представить инновационные практики в области технологий.

«Мы осознаем, что премия должна отражать те изменения, которые происходят на рынке, а также задавать ориентиры для будущего. В этом сезоне мы смогли продемонстрировать, как инновационные технологии и стратегические решения могут изменить рынок и сформировать новые стандарты для бизнес-коммуникаций. Победители VIII сезона — это те, кто уже сегодня работает на опережение, и они становятся вдохновляющим примером для всей отрасли», — отметил Валентин Смоляков, глава оргкомитета «НПБК. Эффективность», первый вице-президент АКАР

Экспертный совет, состоящий из более чем 100 экспертов, оценивал проекты с точки зрения реальной эффективности в достижении бизнес-целей. Из 144 работ, вошедших в шорт-лист, 106 проектов удостоились звания победителей. Среди лауреатов — ведущие компании рынка: МТС, билайн, Т-Банк, Haval, ROSTIC’S, ВТБ, Яндекс, СБЕР, Winline, Торговая сеть «Пятерочка», «Телекомпания ПЯТНИЦА» и другие проекты.

Премия продолжает оставаться профессиональной площадкой для агентств: 67% участников представляли агентский рынок, а 30% — рекламодателей, что подтверждает высокий интерес со стороны бизнеса.

Среди трендов, выделившихся в победных проектах, эксперты отмечают активное использование технологий, включая искусственный интеллект и другие цифровые инструменты. Премия подчеркнула, как важно интегрировать офлайн и онлайн-каналы для создания комплексных маркетинговых стратегий. В то же время, технологии стали не только инструментом оптимизации, но и важным фактором, формирующим новые стандарты бизнес-коммуникаций.