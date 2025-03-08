Друг Панина обвинил в его убийстве одесскую мафию
Друг актёра Андрея Панина обвинил в его убийстве бизнес-партнёров из Украины
Андрей Панин. Обложка © ИТАР-ТАСС / Машков Юрий
Звезду сериала «Бригада» Андрея Панина в 2013 году могли убить его бизнес-партнёры из Одессы. Об этом рассказал его друг Геннадий Русин в беседе с aif.ru.
«Мы нашли персонажей, убивших Андрея. У нас даже есть видеоматериал и все доказательства. Мы это дело довели до конца. Они находятся сегодня на Украине, в Одессе, что также доказано», — заявил Русин, добавив, что России этих людей никто не выдаст.
Сообщается, что Панин вложил несколько сотен тысяч долларов в проект партнёров, однако дохода не получил, отчего рассердился. В итоге бизнесмены приехали в Москву, чтобы запугать актёра, но перестарались и убили.
Напомним, тело Панина нашли в его московской квартире 7 марта 2013 года. Лишь спустя год, в 2014-м, следователи подтвердили, что смерть артиста была несчастным случаем, и прекратили расследование уголовного дела, начатого после его гибели. Многие в эту версию не верят до сих пор.