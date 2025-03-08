Друг Панина обвинил в его убийстве одесскую мафию

Звезду сериала «Бригада» Андрея Панина в 2013 году могли убить его бизнес-партнёры из Одессы. Об этом рассказал его друг Геннадий Русин в беседе с aif.ru.

«Мы нашли персонажей, убивших Андрея. У нас даже есть видеоматериал и все доказательства. Мы это дело довели до конца. Они находятся сегодня на Украине, в Одессе, что также доказано», — заявил Русин, добавив, что России этих людей никто не выдаст.

Сообщается, что Панин вложил несколько сотен тысяч долларов в проект партнёров, однако дохода не получил, отчего рассердился. В итоге бизнесмены приехали в Москву, чтобы запугать актёра, но перестарались и убили.