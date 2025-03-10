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10 марта, 14:09

Эксперт по фэншуй объяснила, где в квартире не место для телевизора

Эксперт по фэншуй Скуратова призвала не ставить телевизор в спальне

Не стоит ставить телевизор в спальне, так как во время работы он генерирует активную энергию «ян», что неблагоприятно сказывается на самочувствии, провоцирует раздражительность, мешает уснуть. Об этом рассказала эксперт по фэншуй, астролог Елена Скуратова. По её словам, место отдыха должно быть преимущественно наполнено энергией «инь».

«Если телевизор все же хочется поставить в спальне, желательно разместить его так, чтобы взгляд на экран не падал прямо на него, когда мы находимся в кровати», — рекомендовала собеседница «Москвы 24».

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Кроме того, по словам астролога, для гармонии телевизор можно поставить рядом с мебелью, предназначенной для хранения, или повесить на стену внутри шкафа. А лучше всего установить технику в гостиной или на кухне, уверена эксперт.

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Борис Эльфанд
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