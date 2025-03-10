Эксперт по фэншуй объяснила, где в квартире не место для телевизора

Не стоит ставить телевизор в спальне, так как во время работы он генерирует активную энергию «ян», что неблагоприятно сказывается на самочувствии, провоцирует раздражительность, мешает уснуть. Об этом рассказала эксперт по фэншуй, астролог Елена Скуратова. По её словам, место отдыха должно быть преимущественно наполнено энергией «инь».

«Если телевизор все же хочется поставить в спальне, желательно разместить его так, чтобы взгляд на экран не падал прямо на него, когда мы находимся в кровати», — рекомендовала собеседница «Москвы 24».