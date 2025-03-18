Гранит и мрамор: самые красивые кладбища Европы Кладбища — это не только места упокоения, но и настоящие музеи, открытые для посещения. Во многих европейских странах некрополи представляют собой своеобразные памятники архитектуры, истории и искусства. 18 марта, 11:44 Кладбище Пер-Лашез в Париже. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pascale Gueret

Французское Пер-Лашез

Без преувеличения, одно из самых посещаемых кладбищ мира — Пер-Лашез в Париже. Оно было открыто в 1804 году и с тех пор стало последним пристанищем известных личностей: Уайльда, Шопена, Бальзака, Моррисона. Возможно, памятник на Хованском кладбище может в каком- то смысле составить конкуренцию местным мемориалам, но плотность каменных произведений искусства здесь очень высокая.

Итальянское кладбище Стальено

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Расположенное в Генуе, кладбище Стальено славится своими скульптурными надгробиями, выполненными в стиле реализма. Здесь похоронены такие известные люди, как Джузеппе Мадзини и Нильс Абель.

Английское Хайгейтское кладбище

Лондонское Хайгейтское кладбище — это место с особой готической атмосферой. Оно знаменито своими заросшими тропами, склепами и надгробиями, скрытыми под густой растительностью.

Монжуик в Испании

Барселонское кладбище Монжуик расположено на склоне одноименного холма и открывает великолепный вид на город и море. Модернистские надгробия, мозаики и готические склепы делают его одним из самых живописных некрополей Европы.

Красивые кладбища Москвы

Новодевичье кладбище в Москве. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Alexey Smyshlyaev

В России также есть кладбища, которые поражают величием и историческим значением. Например, Новодевичье кладбище в Москве является местом упокоения многих знаменитых людей, таких как Антон Чехов и Сергей Прокофьев. Ваганьковское и Донское кладбища также обладают особой атмосферой и привлекают посетителей архитектурой.

Есть красивые монументы и на крупнейшем столичном Хованском кладбище. Как отмечают специалисты мастерской «Данила-мастер», чтобы выгодно и качественно изготовить и установить памятник на Хованском Северном кладбище , можно воспользоваться услугами компаний из соседних регионов. Например, заказать их у крупнейшего производителя в Ярославле, который работает по всей стране, — компании «Данила-мастер».

Авторы Валерия Мишина