Имя Владимир: Значение, тайна, какое отношение имеет к древним кельтам и готам

Имя Владимир — одно из самых величественных и важнейших с исторической точки зрения славянских имён. Так звали крестителя Руси, так звали Мономаха, последнего великого князя единого славянского государства, так назвали древнюю русскую столицу времён княжеских усобиц. Если вас самих так зовут, возрадуйтесь. А если вы хотите назвать ребёнка Владимир, имя — одно из самых выигрышных на данный момент и в исторической перспективе. Называя так своё чадо, вы даёте ему символическую защиту величайших правителей Руси, святых и не очень. А если так называется ваш родной город — это повод для гордости. Владимир был столицей Русского государства в самые тяжёлые для него дни, выстоял и стал только краше. Сегодня в этом материале мы расскажем вам всё о людях с именем Владимир.

Значение имени Владимир

Имя Владимир — это одно из самых важных для русской государственности имён. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Veles Studio

О значении имени Владимир догадаться нетрудно, если вы достаточно хорошо знаете русский язык. Но даже тем, кто говорил максимум на древнерусском, оно было понятно ещё в XI веке. Как раз тогда немецкий хроник Титмар Мекленбургский писал, мол, имя русского «короля» Владимира «несправедливо» переводится как «власть над миром». Но стоит отметить, что об имперских амбициях в Древней Руси речи не шло: государство находилось на стыке Европы и Азии, никому из «лагерей» формально не принадлежало, больше всего склоняясь к влиянию православной Византии с юга. К тому же Русь выступала своеобразным буфером между: языческими кочевниками, агрессивным иудейским Хазарским каганатом, исламской Волжской Булгарией с одной стороны

и христианской, позже католической Западной Европой с другой.

Так что власти над миром князю Святославичу было не нужно: сначала стоило разобраться с властью на вверенной ему территории и защитой от «угроз с Востока», с которым при случае вполне можно было и дружить. А отношения Древней Руси с Византией вообще вписываются в дихотомию «любовь – ненависть», ибо страстный «роман» важнейших православных держав Средневековья начался как раз после дерзких нападений славян на византийские границы. Но да, имя Владимир означает ровно то, что слышится, — «власть над миром». Или «удержание мира» в смысле толстовского романа «Война и мир», но это уже другая история.

Происхождение имени Владимир

Имя Владимир давно у нас известно, но происхождение туманно. Оно очень древнее. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Hoika Mikhail

Происхождение имени Владимир уже не так однозначно, как его значение. У славян была письменность, но появилась она куда позже, чем, например, у древних греков, поэтому отследить точный момент, когда этим словом стали величать людей, трудно. Важно знать, что такое имя появилось ещё в эпоху праславянского языка: тогда оно выглядело как Voldiměrъ. Отсюда же древнее германское имя Вальдемар: северные немцы просто его присвоили, и бог с ними, потому что помимо германцев со славянами взаимодействовали тысячи лет назад, в том числе и знаменитые кельты, пережившие геноцид со стороны Римской империи. И как раз тут начинается самое интересное.

С первой частью имени Владимир всё понятно: это праславянский корень «влад», означающий «власть». Но откуда появился měrъ, то есть «мир»? У русского лингвиста Макса Фасмера есть интересная теория на этот счёт: по его мнению, «мир» мог прийти к нам либо из древнегреческого, либо из готского, либо из кельтского языка. В древнегреческом есть слово «энхесиморос», что значит «знаменитый своим копьём». В готском — слово -mērs («мерс»), которое значит «великий». А у кельтов мы находим слова mór или már — они тоже значат «большой», «великий». Вы догадывались, что происхождение лучшего имени для Владимиров настолько интригующе и таинственно? Настолько, что там замешаны даже древние кельты?

Формы имени Владимир

Владимир, имя уменьшительно-ласкательное: Володя. А ещё Вова, Вовочка, Вовка и так далее. Фото © Freepik

Имя Владимир, кажется, буквально самое популярное за всю историю славянских имён. По крайней мере сейчас, когда мы принимаем в расчёт только дошедшую до нас историю. Естественно, у него невероятно много форм. Начиная с суперпопулярных Вовы, Володи, Вована и Вовочки и заканчивая Владей, Ладой, Вадей, Вавой, Володяхой, Володюшей, Володякой, Вовулей, Вовуней, Вовусей, Владимирушкой и даже Волей.

Склонение имени Владимир

Владимир — это имя собственное мужского рода, имеющее второй тип склонения (1а по Зализняку). Оно склоняется во всех падежах: именительном, родительном, дательном, винительном, творительном и предложном. В единственном числе это так: Владимир, Владимира, Владимиру, Владимира, Владимиром, Владимире. Во множественном: Владимиры, Владимиров, Владимирам, Владимиров, Владимирами, Владимирах.

Отчество от имени Владимир

От имени Владимир происходит очень симпатичное отчество: Владимирович. Особенно круто, если вы Владимир Владимирович. А если вы Владимир Владимирович Владимиров или Владимир Владимирович Воля — это просто замечательно. А ещё отчество Владимирович у президента России — Владимира Путина.

Владимир в детстве: характер мальчика

В детстве Владимир не покладистый: тот ещё хулиган, но очень умный. Фото © Freepik

Мальчик с именем Владимир растёт немного хулиганистым, но зато никогда не даёт себя в обиду. Учителя сразу видят, что у парня большой потенциал, и относятся к нему соответствующе, закрывая глаза на смешные проделки Володи. А ещё они понимают, что остановить Вовочку или как-то на него повлиять невозможно: он себе на уме и слушается только родителей, бабушку и дедушку (при наличии). Володьки в принципе отличаются живым, гибким умом и невероятной памятью на всё: цифры, лица, слова… Все учителя понимают: из Владимира выйдет толк. Для сверстников он является непререкаемым авторитетом как по праву силы, так и по праву ума. Решить сложную математическую задачу, отогнать других хулиганов — это всё Владимир, имя замечательное.

Характер мужчины по имени Владимир

По характеру Владимир — кремень, а с годами становится мудрее. Фото © Freepik

По характеру Владимир в принципе не меняется, на всю жизнь остаётся «крепким орешком», разве что приоритеты мужают соответственно возрасту, и человек по имени Володя становится вдумчивее и мудрее. Ораторское мастерство даётся ему без усилий, а шутки могут рассмешить даже самых грустных. Это очень высокоморальный человек: если вы нарушаете привычные ему нормы этики, становитесь его врагом, потому что соблюдение законов — залог глубинного чувства безопасности взрослого Вовочки. А ещё, несмотря на всю свою брутальность, Владимир до старости верит в любовь.

Судьба мужчины по имени Владимир

У имени Владимир позитивная судьба. Фото © Freepik / drobotdean

Судьба Владимира складывается достаточно позитивно. Он чувствует одинаковый комфорт как на должности президента, так и на должности разработчика в ИТ-отделе крупного банка. Из Володи получается прекрасный семьянин: он любит и ценит близкие, доверительные и дружеские отношения между супругами, так что растить с ним детей — одно удовольствие. А учитывая прекрасные карьерные перспективы Владимира, дети всегда будут обеспечены жильём, едой, одеждой, и всё на высочайшем уровне. С друзьями Владимир поддерживает связь долго, больше всего ценит верность и преданность. Он всегда будет стараться поднять на ступеньку выше не только свою семью, но и свой ближний круг общения.

Совместимость имени Владимир

Владимир будет любить Светлану, а в ужасе будет от Виктории. Фото © Freepik /

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Отношения у мужчины с именем Владимир будут особенно гармоничными с женщинами, которых зовут этими именами: Алёна, Ирина, Елена, Анастасия и Светлана. Алёна будет хранить домашний очаг, а Владимир — его защищать. Ирина станет для Владимира музой.

Елена внесёт в жизнь Володи порядок и размеренность, даже стабильность.

Ни о какой стабильности с Анастасией речи быть не может, эта деятельная завоевательница вдохновит Владимира на новые свершения.

Светлана будет для Вовы светом посреди тьмы.

А вот Оксана, Наталья, Ксения и Виктория — неподходящие для Володи дамы. Оксана вечно витает в облаках, при этом умудряется сочетать это качество с меркантильностью самого низкопробного пошиба, а у Владимира это вызывает отвращение, так что отношениям не суждено развиться. Наталья будет для Владимира слишком авторитарной: они будут вечно спорить о том, кто глава семьи, вместо того чтобы строить гармоничный брак. Ксения, наоборот, будет для Володи слишком мягкой, у него много шансов поранить её чуткий внутренний мир, поэтому с Ксюшей Володе лучше не связываться. Победительница по жизни, Виктория, несмотря на схожие по значению энергии имени, не станет для Владимира очень хорошей парой: у них будут постоянные бытовые притирки, от которых первой устанет девушка.

Знаменитости с именем Владимир

Множество знаменитых мужчин являются Владимирами. Имя такое. Фото © Life.ru

Да имя Владимир просто создано для того, чтобы его носители становились знаменитыми! При этом исторически сложилось так, что Вовочки лучше всего себя чувствуют на войне, в религии и в деле государственного управления. Во-первых, это святой князь Владимир, сын знаменитого на весь небольшой мир X века берсерка Святослава. Потом Владимир Мономах, что прославился мудрым правлением и битвами с половцами. Но это не все знаменитые Владимиры. Рассказываем.

Святой князь Владимир Святославич

Владимир Святославич — не только князь, но и святой, а также полководец и креститель Руси. Фото © Wikipedia / Дар Ветер

Владимир Святославич как будто бы прожил несколько человеческих жизней в одной. Родился язычником, чья мама была христианкой, до восшествия на престол успел поучаствовать в междоусобице, отнявшей жизни святых Бориса и Глеба. Потом занял трон, продолжил дело возвеличения Русского государства, параллельно крестив его по византийскому обряду. Человек сделал очень много хорошего как для русской государственности, так и для русской культуры.

Владимир Мономах

Владимир Мономах — последний князь единой Руси. В честь него назвали шапку. Фото © Wikipedia

Если об Иосифе Сталине можно сказать: «Взял Россию с сохой, а оставил с атомной бомбой», то о Владимире Мономахе — обратное. Но это не его вина. Древняя Русь как государство была основана Олегом, а закончилась на тёзке её крестителя. Владимир Всеволодович Мономах был архонтом земли Русской, потратил всю жизнь на то, чтобы удержать разваливающееся государство в унитарном состоянии, постоянно давал бой войскам половцев. Именно в его правление был составлен самый лучший русский эпос, буквально русская Илиада, то есть «Слово о полку Игореве». Сказитель Боян жил именно при данном князе.

Владимир Путин

Владимир Путин — президент России. Фото © Life.ru

Владимир Путин родился 7 октября 1952 года в Ленинграде. Когда город снова стал Петербургом, Владимир Владимирович уже работал в его мэрии. Потом Владимир Путин стал президентом России. В его правление произошло и происходит множество полезных реформ, например унификация государственных экзаменов для школьников по всей стране, что уравняло шансы юных россиян на поступление в университет: теперь в вузы поступали не по блату, а на основании результатов ЕГЭ. Президент уделяет много внимания сохранению суверенитета России.

Владимир Высоцкий

Владимир Высоцкий — легенда, которая никогда не умрёт. Самый знаменитый актёр и бард СССР. Фото © Kinopoisk

Владимир Высоцкий — легендарный поэт, актёр и бард советской эпохи. «На Большом Каретном», «Идёт охота на волков», «Если друг оказался вдруг...» — было время, вся Россия наизусть знала его песни. Высоцкий был, как по учебнику, хулиганистым и сильным духом Владимиром, который мог одинаково элегантно спать в коммунальной ванной и водить «мерседес». А его игрой в фильме «Место встречи изменить нельзя» восхищались все Советы. Кстати, не думайте, что Высоцкий не проживал то, о чём пел: он действительно провёл юность на Большом Каретном, рядом с рынком, где воры сбывали краденое, и у него действительно была пушка.

Именины у Владимира

Мужчины с именем Владимир празднуют именины круглый год: 21 января, 24 января, 31 января, 5 февраля, 7 февраля, 10 февраля, 12 февраля, 16 февраля, 26 февраля, 3 марта, 7 марта, 21 марта, 25 марта, 3 апреля, 6 апреля, 2 июня, 4 июня, 20 июня, 27 июня, 10 июля, 28 июля, 13 августа, 27 августа, 2 сентября, 7 сентября, 9 сентября, 13 сентября, 15 сентября, 16 сентября, 1 октября, 4 октября, 9 октября, 17 октября, 21 октября, 3 ноября, 4 ноября, 5 ноября, 16 ноября, 25 ноября, 3 декабря, 5 декабря, 10 декабря, 15 декабря, 22 декабря, 26 декабря, 29 декабря, 31 декабря. Если ваш ребёнок родится около этих дат, обязательно назовите его Владимиром, имя просто замечательное! А ещё у чада будут сильные покровители, святые и не очень.