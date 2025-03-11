С 1 апреля снизятся цены на аренду квартир. На сколько подешевеет жильё Стоимость съёмного жилья начала снижаться. Какие тренды наметились на рынке в марте и как они отразятся на ценах в апреле? 10 марта, 21:20 Рост цен на аренду квартир прекратился. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Что изменилось на рынке аренды в марте

Предложение на рынке аренды в Москве с начала этого года расширилось в 2,3 раза, а за год выросло в 2,1 раза. Произошло это в основном за счет квартир, перешедших из вторичной экспозиции. Другими словами, люди хотели квартиру продать, но спрос оказался небольшой, а цену снижать не хочется. Такие собственники решили подождать лучших времён и жильё сдать. Выросло предложение и за счёт квартир, купленных в инвестиционных целях до отмены массовой льготной ипотеки и повышения рыночных ставок по жилищным кредитам. Так охарактеризовала ситуацию на рынке заместитель директора Управления аренды квартир компании «ИНКОМ-Недвижимость» Оксана Полякова.

— Сегодня арендаторы активнее, чем обычно в это время, но потенциальный спрос ниже уровня прошлого года. С начала года число заявок от нанимателей выросло на 18%, в сравнении с тем же периодом прошлого года их меньше на 30%. Но год назад был острый дефицит предложения и чрезвычайная несезонная активность нанимателей, — рассказала Оксана Полякова.

В городах-миллионниках медианная стоимость долгосрочной аренды квартир всех типов комнатности к началу марта 2025 года составила 35 000 рублей. За месяц стоимость снизилась на 2,3%. Небольшая коррекция медианной ставки сопровождалась увеличением предложения — в среднем на 13,7% по всем 16 мегаполисам. Наиболее значительное сокращение ставок съёмного жилья на фоне роста предложения в течение февраля 2025 года произошло в Самаре (-4,5% за месяц до 29 000), в Санкт-Петербурге (-4,1% за месяц до 43 000) и в Москве. Такие цифры привёл руководитель сервиса «Яндекс.Аренда» Роман Жуков.

Как изменятся цены на аренду квартир в апреле

Оксана Полякова рассказала, что некоторые из тех арендодателей, кто не желал ждать и терять доход от простоя квартиры в период затишья на рынке (в декабре и начале января), согласны были снизить стоимость на 5–7% от пиковых значений осени. Но с возвращением активности на рынке найма в Москве уменьшения арендных ставок нет и в ближайшей перспективе не ожидается, даже несмотря на расширение предложения. Собственники сдаваемых квартир стараются держать цены и не готовы к снижению.

Ипотека остаётся дорогой, цены на рынке продаж держатся, поэтому пока многим приходится отложить покупку собственного жилья и продолжать снимать. Жилой фонд обновляется, и на рынок найма выходят квартиры в более современных домах. Они дороже, чем в устаревших, что влияет и на среднестатистические цены аренды.

— Изменение стоимости конкретных объектов зависит от динамики спроса и предложения. Если экспозиция продолжит расти, вероятно, собственникам придётся быть сговорчивее. Вряд ли в ближайшей перспективе они уменьшат стоимость своих объектов в рекламе, но в условиях конкуренции могут соглашаться на торг и небольшое уменьшение цены по его итогам, — пояснила Оксана Полякова.

Роман Жуков в начале весны ожидает сохранения тренда на стабилизацию рынка в условиях отсутствия ажиотажного спроса на аренду. Начнётся постепенное восполнение предложения и небольшое снижение стоимости в части городов и регионов. При этом в апреле этого года мы можем ожидать замедления темпов роста предложения на рынке долгосрочной аренды, в том числе за счёт увеличения активности арендаторов.

— В то же время мы не прогнозируем значительного роста или снижения медианных ставок съёмного жилья в апреле. Рынок продолжит развиваться по привычным сезонным сценариям с частичным влиянием трендов 2025 года: выходом в сегмент съёмного жилья более дорогих инвестиционных квартир и перетоком части собственников из сегмента продажи «вторички» в долгосрочную аренду. В отдельных городах даже возможно продолжение небольшого снижения медианных ставок, как и в прошлом году. Например, в апреле 2024 года относительно марта 2024 года мы отмечали сокращение стоимости съёмного жилья в Москве на 3,7%, в Московской области — на 0,8%, — добавил Роман Жуков.

Аренда выходит в весеннюю фазу, когда стоимость квартир начинает снижаться, а с середины апреля появляются «летние варианты». Однако при этом начинает увеличиваться в стоимости аренда ИЖС. Люди готовятся заранее к лету, так как в мае останутся худшие и при этом дорогие варианты. На этот момент обратил внимание основатель проекта «Инвестиции Лазовского» Максим Лазовский.

Авторы Нина Важдаева