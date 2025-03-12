В России развивается производство безопасных для человека белых масел Начался промышленный выпуск белых масел полностью из отечественной компонентной базы. Эти смазочные материалы обладают наивысшей степенью очистки, не имеют цвета и запаха. 12 марта, 09:15 Нефтяная компания начала промышленный выпуск белых масел. Обложка © Пресс-служба «Газпром нефти»

Благодаря своей химической и биологической нейтральности белые масла широко применяются в пищевой и текстильной промышленности, в медицине и фармацевтике, производстве парфюмерно-косметических изделий. Ранее большая часть этих смазочных материалов на российском рынке изготавливалась из импортного сырья. Выпуск белых масел осуществляется по собственной технологии «Газпром нефти» на современном комплексе гидроизодепарафинизации Омского завода смазочных материалов.

В процессе химического преобразования нефтяное сырьё проходит поэтапное очищение от смол и вредных примесей, а на финальной стадии обесцвечивается за счёт полного удаления всех ароматических углеводородов. В результате достигается полная биологическая безопасность готовой продукции с обязательным лабораторным контролем.

По итогам опытно-промышленных испытаний белые масла нефтяной компании получили сертификаты Евразийского реестра пищевых смазочных материалов и государственного стандарта ГОСТ. Первые партии готовой продукции уже поставляются российским предприятиям лёгкой и пищевой промышленности.

Длительное время на внутреннем рынке были представлены преимущественно иностранные белые масла. Всё дело в том, что выпуск такой продукции — технологически сложный процесс, на сегодняшний день доступный ограниченному числу производителей в мире. Учитывая широкий круг сфер применения белых масел, локализация полного цикла выпуска такой продукции в Омске — важный проект укрепления технологического суверенитета многих отраслей отечественной экономики.

Производственные мощности нефтяной компании позволят до конца 2025 года обеспечить более 30% потребности российского рынка белых масел.

Белые масла — это нетоксичные и гипоаллергенные смазочные материалы. Благодаря наивысшей степени очистки они безопасны для человека и животных. Эти уникальные свойства обуславливают их популярность в пищевой промышленности и сельском хозяйстве, медицине и фармакологии, ветеринарии и животноводстве, в производстве парфюмерно-косметической продукции и текстиля.

Авторы Валерия Мишина