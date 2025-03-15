Кто же открыл Америку: Почему археологи находят римские артефакты на обоих континентах Америку открыл Колумб — эту аксиому то и дело пытаются оспорить находки археологов. У них есть на это веские основания. Однако власти стран, около которых были сделаны находки, не приветствуют попытки переписать историю. 14 марта, 21:27 Древние амфоры обнаружили у берегов Бразилии, поэтому учёные сделали вывод, что открыть Америку могли римляне. Обложка © «Шедеврум»

Официальная наука только в 1960-х годах признала, что первыми на американском берегу высадились викинги. Это не отобрало у Колумба венца первооткрывателя и восстановило историческую справедливость.

Амфоры у берегов Бразилии

Сенсационная находка была совершена в 1982 году, когда охотник за сокровищами и морской археолог американец Роберт Ф. Маркс (Marx) обшаривал дно бразильского залива Гуанабара в поисках затонувших кораблей. Маркс занимался морской археологией с 1951 года. Его считают основателем этой дисциплины. На счету Маркса — больше 5000 найденных затонувших кораблей в 60 странах. Он написал 59 книг и 800 статей. Сотрудничал с ЮНЕСКО при создании международного законодательства, касающегося кораблей, лежащих на дне. В его профессионализме сомневаться смысла нет.

Римские амфоры на дне океана. Фото © most-interestingthings.com

Залив Гуанабара он исследовал не просто так. Дело в том, что в 1976 году ловец омаров поднял со дна залива осколки древней керамики, а затем какой-то дайвер обнаружил и поднял на поверхность две заросшие ракушками амфоры. Сосуды имели специфическую форму и принадлежность их к Средиземноморью не вызывала сомнений. Но как они могли оказаться так далеко от родины? Специалисты, исследовавшие амфоры в Бразилии, неожиданно разошлись во мнении относительно их возраста. Чтобы расставить все точки над i, в Бразилию и прилетел Роберт Маркс.

Удивительная находка Роберта Маркса

В 1982 году разрешение проводить исследования было получено, и Маркс приступил к погружениям. Довольно быстро в указанных местах на глубине 90 футов (27,5 метра) он нашёл целое «кладбище» разбитых амфор. По подсчётам исследователей, на дне покоились осколки примерно двухсот сосудов.

Морской археолог Роберт Маркс (слева) осматривает находки. Фото © Wikipedia / Omri Linder and Family album

Были и целые амфоры. Роберт Маркс поднял их на поверхность и вывез в США. Там он показал свои находки археологу и эксперту по римским амфорам Элизабет Уилл (Elizabeth Lyding Will). Осмотрев сосуды с морского дна, профессор Уилл сделала заключение, что амфорам не меньше 1700 лет. В 1985 году её заключение было опубликовано в «Нью-Йорк Таймс». Опираясь на форму сосуда, его тонкостенность и форму ободка, профессор сделала заключение, что сосуды произведены в III веке нашей эры. Элизабет Уилл даже назвала место, где амфоры, скорее всего, были произведены, — колония Римской империи Куасс на севере Марокко.

Операция «Сокрытие»

Выводы эксперта по амфорам были подтверждены британскими учёными, которые исследовали амфоры с помощью термолюминесцентного анализа. Оказалось, что амфоры сделали примерно в 19 году до нашей эры. В 1983 году Роберт Маркс вернулся в Бразилию и исследовал место находки амфор локатором. Каково же было его удивление и удовлетворение, когда под слоем керамики он обнаружил обломки дерева. Один из обломков ему даже удалось увидеть — он был раздавлен большим камнем. Корабль!

Морской археолог за работой. Фото © Pinterest

Единственное предположение, которое пришло в голову исследователям, заключалось в том, что римское торговое судно вышло в океан, сбилось с курса, было подхвачено тайфуном и достигло берегов Бразилии. Это, кстати, вполне укладывалось в канву теории самого Маркса «О белых богах», которую тот разработал в ходе исследований. Она гласила, что «белые боги» индейцев — это европейцы, каким-то образом достигавшие американского континента задолго до его официального открытия. Например, он был уверен, что цивилизацию майя основали «белые боги» индейцев — викинги, приплывшие с востока на «змеиных кораблях».

Копия корабля Колумба, на которой Маркс повторил его путешествие. Фото © Wikipedia / Mike Baird

Роберт Маркс уже потирал руки, считая, что перед ним находится самое большое открытие XX века, но не тут-то было. Его находки наделали много шума в самой Бразилии, и, как оказалось, местные власти совершенно не собирались отдавать пальму первенства открытия страны каким-то римлянам. Против выступили даже местные олигархи и католическая церковь. Официальный первооткрыватель Бразилии — португалец Педру Алвариш Кабрал — был образцовым католиком и местным святым, и никто не собирался подвергать сомнению его авторитет. В Бразилии у власти на тот момент были военные. Они старались держать под контролем всё: от газет до рекламы — и решили проблему быстро и по-военному чётко.

Памятник Педру Алваришу Кабралу. Фото © Wikipedia / Daderot

Вернувшись в залив, Роберт Маркс обнаружил, что военные бразильские корабли выгрузили на место нахождения амфор тонны песка и щебня, навсегда скрыв находку. Когда искатель сокровищ обратился за разъяснениями, ему ответили: «Это чтобы место не разграбили».

Маркс пытался спорить с властями, но это ничего не дало. Во-первых, его тут же обвинили в незаконной торговле артефактами, а во-вторых, сразу же объявился некий бразильский бизнесмен Америко Сантарелли, который заявил, что это его амфоры и он поместил их на дно залива, «чтобы состарить». Правда, речь шла всего лишь о 16 сосудах, и 4 из них он уже поднял. В 1985 году бразильцы запретили Марксу въезд в страну и законодательно запретили любые раскопки по всей прибрежной зоне Бразилии — а это 7400 километров. Только в одном заливе Гуанабара находится больше сотни затонувших древних кораблей.

Находки в Северной Америке

Терракотовая голова от римской статуэтки II века, найденная в индейском храме. Фото © Wikipedia / Romeo Hristov

Но есть и другие артефакты, доказывающие, что римляне были первыми. Например, в 1933 году в Мексике возле Мехико в долине Толукав в древнем храме была обнаружена терракотовая голова римлянина, которую археолог Хосе Гарсия Пайон датировал II веком нашей эры. Артефакт нашли под зацементированными полами внутри нетронутого ацтекского захоронения.

Специалисты Ромео Христов и Сантьяго Хеновес провели термолюминесцентное датирование артефакта, и оказалось, что находка старше 1270 года, но младше 870 года до нашей эры.

Монеты Древнего Рима. Фото © ytimg.com

В Соединённых Штатах Америки тоже находили древние артефакты. Как правило, это были монеты. Археолог Джереми Эпштейн даже написал целую работу по их классификации. И хотя часть монет были признаны не соответствующими эпохе Древнего Рима, некоторые артефакты всё же заставляли задуматься. Эпштейн считал, что нет ничего невероятного в том, что некоторые корабли из Европы могли достичь берегов Нового Света раньше Колумба и конкистадоров. Впрочем, а почему это обязательно должны были быть римляне? Это могли быть и берберы, и карфагиняне. Да мало ли кого ещё мог забросить сюда океан.

Авторы Майя Новик