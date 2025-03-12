Корпоративное волонтёрство: Как бизнес улучшает жизнь в регионах

В последние годы российский бизнес уделяет особое внимание вовлечению своих сотрудников в волонтёрские проекты. По данным аналитического центра НАФИ, около трети работодателей принимают участие в добровольческих инициативах. Сегодня эта тенденция положительно влияет на имидж предприятий и является инвестицией в коллектив.

Чувствовать себя нужным

По данным исследования, 82% опрошенных твёрдо уверены, что решать значимые задачи следует совместными усилиями государства и населения. Сотрудники компаний считают, что волонтёрская деятельность оказывает положительное влияние на сам коллектив и на организации, которые создают проекты. Ещё 31% респондентов заявили, что добровольная помощь другим даёт возможность чувствовать себя нужным.

На сегодняшний день около 39% работодателей принимают участие в волонтёрской деятельности. Основными направлениями по популярности являются: патриотическая деятельность, забота об экологии, а также материальная поддержка нуждающихся. В этих сферах задействованы около 33% предприятий. Ещё 30% поддерживают стихийные проекты и занимаются организацией культурных и спортивных мероприятий.

Волонтёры красят стену. Фото © Пресс-служба РУСАЛа

«Вдохновляй и действуй!»

Компания по производству алюминия РУСАЛ заявила о старте приёма заявок на грантовый конкурс, проходящий в рамках инициативы корпоративного волонтёрства «Помогать просто». В ходе программы поддержку получат социальные учреждения в регионах ответственности предприятий. Конкурс впервые провели в 2022 году и с тех пор поддержку получили 120 волонтёрских проектов из 15 регионов РФ. Благодаря инициативе реализуются проекты по экологии, образованию, спорту и творчеству.

«Идея конкурса заключается в том, чтобы поддержать инициативных сотрудников в их стремлении менять ситуацию в городах нашей ответственности. В этом году увеличилась сумма гранта — компании поддержат проекты с бюджетом до 80 тысяч рублей. Каждый год мы удваиваем и количество поданных заявок, и количество поддержанных идей», — отметила Ирина Бахтина, директор по устойчивому развитию.

В 2004 году основатель компании Олег Дерипаска стал одним из первых бизнесменов в РФ, кто сделал корпоративные волонтерские проекты частью социальной политики компании.