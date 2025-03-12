Крысиное гетто и нелегалы в подвалах: SHOT ПРОВЕРКА раскрыла правду об «уютном жилье» от ПИК

Смертельный удар током в ванной, кривые стены и нелегальные рабочие в подвале: команда SHOT ПРОВЕРКИ разоблачила застройщика ПИК, выявив серьёзные ошибки при строительстве. Вместе с опытным экспертом агенты провели независимую проверку новой квартиры. Отсутствие заземления в ванной, двери из картона и сломанная фурнитура — это лишь небольшая часть обнаруженных косяков. Какие ещё непростительные ошибки совершает компания на этапе проектирования зданий — смотрите в расследовании наших коллег.

Наши коллеги обнаружили грубые нарушения в квартирах от ПИК. Видео © SHOT ПРОВЕРКА

Журналисты также обратили внимание на несколько уже сданных жилых комплексов — в каждом из них были выявлены свои косяки. В некоторых бегают крысы, а в подвалах прячутся нелегалы, зимой нет отопления, а окна имеют значительные дефекты. И всё это — «семейное и уютное» жильё стоимостью в десятки миллионов рублей, которое, по всей видимости, может развалиться всего через пару лет эксплуатации.