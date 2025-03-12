Атака БПЛА на Москву
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 марта, 09:54

Крысиное гетто и нелегалы в подвалах: SHOT ПРОВЕРКА раскрыла правду об «уютном жилье» от ПИК

SHOT ПРОВЕРКА провела расследование и нашла грубые нарушения в квартирах от ПИК

Смертельный удар током в ванной, кривые стены и нелегальные рабочие в подвале: команда SHOT ПРОВЕРКИ разоблачила застройщика ПИК, выявив серьёзные ошибки при строительстве. Вместе с опытным экспертом агенты провели независимую проверку новой квартиры. Отсутствие заземления в ванной, двери из картона и сломанная фурнитура — это лишь небольшая часть обнаруженных косяков. Какие ещё непростительные ошибки совершает компания на этапе проектирования зданий — смотрите в расследовании наших коллег.

Наши коллеги обнаружили грубые нарушения в квартирах от ПИК. Видео © SHOT ПРОВЕРКА

Журналисты также обратили внимание на несколько уже сданных жилых комплексов — в каждом из них были выявлены свои косяки. В некоторых бегают крысы, а в подвалах прячутся нелегалы, зимой нет отопления, а окна имеют значительные дефекты. И всё это — «семейное и уютное» жильё стоимостью в десятки миллионов рублей, которое, по всей видимости, может развалиться всего через пару лет эксплуатации.

Обманчивый тренд. Почему началось снижение цен на новостройки и как долго оно продлится
Обманчивый тренд. Почему началось снижение цен на новостройки и как долго оно продлится

Между тем, растёт разрыв цен между новостройками и вторичным жильём. При этом у разных типов недвижимости есть свои плюсы и минусы. В каких ситуациях выгоднее купить первичное жильё, а когда оптимально выбрать квартиру на вторичном рынке — читайте в материале Life.ru.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM /Oleg Opryshko

Александра Мышляева
  • Новости
  • SHOT проверка
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar