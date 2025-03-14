Беспроводные технологии в тренде: что дарили россияне на 23 Февраля и 8 Марта В преддверии гендерных праздников заметно вырос спрос на устройства с беспроводными технологиями. Так, к 23 Февраля наиболее популярными подарками стали беспроводные зарядные устройства, а к 8 Марта лидером продаж оказались беспроводные наушники. 14 марта, 06:05 К гендерным праздникам чаще покупали беспроводные гаджеты. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Damir Khabirov

Мужчинам в подарок чаще выбирали одежду, а женщинам — подарочные наборы. Так, бесспорным лидером среди презентов мужчинам на День защитника Отечества стала категория «Носки». На втором месте — «Футболки», на третьем — «Подарки мужчинам». Сюда входят, к примеру, бритвенные наборы и инструменты. Такие выводы сделали на основе данных сервиса «Аналитика маркетплейсов» от МегаФона.

Женщинам к 8 Марта чаще приобретали товары в категории «Подарочные наборы». Активнее всего подарки в обоих случаях заказывали ровно за пять дней до праздника.

Среди гаджетов стали чаще дарить беспроводные устройства, сообщили в розничной сети оператора. К 8 Марта в 2025 году лидерами по приросту продаж стали беспроводные наушники.

Самым популярным гаджетом ко всем гендерным праздникам остаётся смартфон. Также к 8 Марта чаще покупали планшеты, а к 23 Февраля — умные часы, беспроводные наушники и пауэрбанки.

Авторы Валерия Мишина