Душ с током, кривые стены и подвалы с водой: Как корпорация ПИК зарабатывает сотни миллиардов на новостройках Проект «SHOT Проверка» навестил столичные новостройки, возводимые известным холдингом ПИК, и увидел там множество нарушений. Какие дома оставляет компания и как она ведёт свой бизнес. 13 марта, 21:15 Проект «SHOT Проверка» выяснил, как компания ПИК строит свои дома. Обложка © Life.ru / Анна Мосевнина

«Тут вас фигачит током»

— Вы всей семьёй копите на первоначальный взнос, покупаете первичку на этапе котлована, несколько лет дожидаетесь окончания строительства, платите ипотеку — и вот наконец въезжаете в новую квартиру с чистовой отделкой, набираете горячую ванну, залезаете в неё — и тут вас фигачит током из-за отсутствия заземления, — рассказывает ведущая проекта о своих впечатлениях от посещения одной из новостроек ПИК.

Получить смертельный удар током можно не только в квартире, но, например, на подземной стоянке под одним из ЖК — его, судя по кадрам съёмок очевидцев, заливает капитально. И подобные эксцессы, по словам работников из числа обслуживающего персонала, случаются регулярно вне зависимости от времени суток.

Строительство жилых домов жилого комплекса ПИК. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

— Когда произошло затопление здания, я оказался в подвале, — рассказывает корреспондентам бывший техник по ремонту и обслуживанию зданий ПИК Алексей Шляев. — Вместе со мной был аварийщик, мы вышибали дверь. Воды там было практически по колено. Аварийщик кричит: уходим! — затапливает ВРУ. ВРУ — это вводный распределительный узел, по-простому электрощитовая. То есть электрощитовая находится в подвале. И когда происходит затопление здания... ну, вы понимаете.

Судя по сюжету, жители пиковских ЖК при приёмке жалуются на кривые стены и дверные проёмы, из-за которых даже не закрываются двери. На негерметично установленные окна, отслаивающуюся штукатурку и краску со стен. При этом, как рассказали жильцы сотрудникам «SHOT Проверки», застройщик попросту игнорирует предписания приёмных комиссий и отправляет самых требовательных жильцов в суд. Многие же устраняют недоделки за свой счёт.

Наши коллеги обнаружили грубые нарушения в квартирах от ПИК. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Бренд ПИК за миллиард долларов

На сегодняшний день строительная компания ПИК — огромный холдинг со сложной системой подчинённости. Life.ru насчитал только официально связанных между собой 347 юрлиц. Из них 19 дочерних предприятий, 103 «внучки», 82 «правнучки» — всего 12 «колен».

Согласно официальным данным, совокупная выручка ПИК в 2023 году составила 585,3 миллиарда рублей, чистая прибыль — 52,3 миллиарда рублей. При этом показатели устойчиво растут из года в год — им не помешали ни пандемия 2020–2021 годов, ни изменившаяся общеполитическая ситуация после начала СВО.

Кстати, накануне военной операции — в феврале 2022 года, по оценке Brand Finance, бренд ПИК был признан самым дорогим брендом девелоперской отрасли Европы. Его стоимость к тому моменту выросла на 87% и достигла 1,25 миллиарда долларов.

Строительный монстр

В былые времена от специалистов, причастных к строительной сфере, в отношении компании ПИК можно было услышать определение «застройщик номер ноль» — таким образом, шутя, эксперты признавали тотальное превосходство девелопера на рынке строительства жилья. За ПИК было невозможно угнаться ни по объёмам возводимых квадратных метров, ни по дизайну и продуманности архитектурных форм новых ЖК, ни по скорости работы.

Потребитель пищал от восторга, сравнивая уже поднадоевшие панели серии П-44, которые в тот период строились по всей Москве, с изящными необычных цветов монолитными высотками с нестандартной планировкой, огромными окнами и уютными внутренними дворами. Продажи росли как на дрожжах, и, видимо, менеджменту ПИК казалось, что так будет всегда.

Тем не менее к 2024 году, судя по данным специализированных ресурсов, ПИК хоть и оставался лидером по объёмам строительства (2,6 миллиона квадратных метров за 2023 год), но в рейтинге отзывов пользователей поисковых систем опустился уже на 5-е место.

Кто владеет ПИК

Долларовый миллиардер Сергей Гордеев. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Владелец ПИК — долларовый миллиардер Сергей Гордеев. В 10-е годы он стал владельцем 60,1% акций компании, но с тех пор последовательно сокращает свою долю — в 2022 году у него было 52,49%, к 2024-му Гордеев снизил её до 32,49%, а сейчас — менее 30%. При этом его доля остаётся самой большой среди прочих акционеров.

Это можно понять из последнего опубликованного отчёта эмитента за первое полугодие 2024 года — «бенефициаром является Гордеев Сергей Эдуардович, который косвенно через третьих лиц распоряжается 26,66% в УК ПАО «ПИК СЗ». Ещё 60,62% ПИК распределены между четырьмя юрлицами, собственники которых не называются, и 12,72% — это миноритарные акционеры, покупающие акции на бирже.

Занятно, что сам Гордеев, похоже, избегает внимания к себе. Исходя из его карточки в бизнес-реестре, можно подумать, что он и вовсе удалился на бизнес-пенсию — официально вышел из всех компаний. Из последних двух — «Лаут» и «Мирс» с совокупной выручкой в 10 миллиардов рублей — ушёл в конце 2022 года. Возможно, таким образом он стремился обезопасить бизнес в свете бесконечных санкций, которые с начала СВО штампуют в США и Европе в отношении российских бизнесменов и их активов. При этом что он сам, что целый ряд предприятий ПИК всё же оказались в списках.

Строительство жилых домов жилого комплекса ПИК. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Скандалы и суды ПИК

Топ-менеджеры Сергея Гордеева рассказывают о нём с придыханием, как о Стиве Джобсе. Мол, миллиардеру пришлось преодолеть консерватизм всей команды, чтобы автоматизировать процессы проектирования домов, в результате чего инженеры ПИК чертят быстро — в цифровизированной среде с применением передовых компьютерных технологий.

Здесь же придумали и внедрили технологии, благодаря которым 25-этажный дом можно отстроить и сдать с отделкой всего за шесть месяцев. Вроде настоящий прорыв, но при этом почему-то выходит брак. Причём порой ошибки допускаются нелепые. Например, в московских ЖК Green Park и «Мещерский лес» когда-то ливнестоки проложили не снаружи дома, а внутри. Из-за этого там были постоянные потопы.

Форумы домов от ПИК заполнены критикой и жалобами на низкое качество строительства, ломающиеся лифты, проблемы с коммуникациями и жадность управляющих компаний, которые обычно оставляет после себя застройщик.

В 2022 году разнос тогдашнему гендиректору ГК ПИК Ивану Поландову устроил уже мэр Москвы Сергей Собянин. Похоже, в той же горячке введения рекордных метров строители «забыли» построить школу в столичном районе Люблино.

— У вас уже 200 тысяч квадратных метров сдано жилья, при этом детский сад до сих пор не работает, школа не введена. Мне всё равно на ваши графики: если вы сдаёте жильё и появляются жильцы и дети, вы должны обеспечивать всё это необходимыми [объектами] соцкультбыта. Если такая практика будет и дальше продолжаться, вы строить в Москве не будете. Понятно? Ускоряйтесь, — предупредил мэр.

Иван Поландов. Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Иван Поландов на своей должности не продержался и двух лет, сейчас его сменил Ерванд Карапетян — опытный инженер-строитель, более десятка лет отработавший в руководстве предприятий холдинга. Впрочем, директор сменился, а ошибки, судя по всему, нет.

По данным «SHOT Проверки», на холдинг в общей сложности в суд подавали более четырёх тысяч раз, а прямо сейчас в арбитражном суде рассматриваются иски на общую сумму более чем 508 миллионов рублей. У управляющей компании «ПИК-Комфорт» ситуация ещё хуже — в арбитраже на рассмотрении иски почти на 15,5 миллиарда. Это ещё не считая четырёх с половиной тысяч гражданских исков.