С 1 апреля квартиры на вторичном рынке могут подорожать. Насколько оправдан такой прогноз В начале этого года на рынке вторичного жилья стагнация, но ожидания многих покупателей на снижение цен этой весной могут не оправдаться. Начнут ли дорожать квартиры в апреле? 16 марта, 21:20 Покупатели опасаются роста цен на вторичную недвижимость. Обложка © ТАСС / Спиридонов Олег

Какие факторы повлияют на вторичный рынок в апреле

Если ещё несколько месяцев назад покупатели ожидали дальнейшего снижения цен на вторичное жильё, то сейчас настроения стали меняться. Во многом это связано с политикой Центробанка. Совсем недавно ожидалось дальнейшее повышение ключевой ставки. Но на двух заседаниях подряд ЦБ оставил её без изменений. Причём в декабре это оказалось сюрпризом для большинства экономистов. Следом стали звучать предположения о возможном приближении цикла снижения ставок. А значит, деньги на вкладах будет держать уже не так выгодно, а ипотека станет доступнее. Следовательно, увеличится спрос, а вместе с ним и стоимость жилья. ЦБ ставку ещё не снизил, но уже появились опасения о возможном росте цен на недвижимость на вторичном рынке. Насколько они обоснованны?

По данным сервиса «Яндекс Недвижимость», рынок вторичного жилья в начале весны демонстрирует небольшой рост на фоне ожидания решений регулятора по ключевой ставке. При этом пока эксперты не ожидают скорого смягчения денежно-кредитной политики.

Объём предложения в крупнейших городах страны за месяц сократился на 0,6%. В Москве медианная стоимость квадрата на вторичном рынке составила 353 000 рублей. Это на 0,4% больше, чем в январе 2025 года. Лидером по росту стоимости квадратного метра вторичной недвижимости за месяц среди миллионников стала Казань (+1,9%, до 184 000 рублей), на втором месте — Воронеж (+1,5%, до 105 000 рублей), на третьем — Челябинск (+1,3%, до 98 000 рублей). Такие цифры привели в «Яндекс Недвижимости».

По данным аналитического центра «ИНКОМ-Недвижимости», на вторичном рынке старой Москвы средняя цена 1 кв.м составляет 283,2 тыс. рублей — с начала года она уменьшилась на 0,7%, за год выросла на 0,7%. В Новой Москве он в среднем стоит 206,8 тыс. (-0,05% с начала года, +0,1% за год). В Подмосковье медианная цена квадратного метра находится на уровне 143,6 тыс. рублей (+0,8% с начала года, +0,8% за год).

— По итогам февраля на вторичном рынке городов-миллионников наблюдается ценовая стагнация. Продолжается она уже несколько месяцев. По нашим прогнозам, на вторичном рынке в апреле ситуация будет зависеть от нескольких факторов. Скажется уровень ключевой ставки ЦБ, который установят на заседании 21 марта. В зависимости от того, останется ли она на прежнем уровне либо снизится, зависит уровень рыночных и ипотечных ставок. Но сильного колебания по ценам в апреле мы также не увидим. Продолжится та же самая тенденция повышения цен на уровне статистической погрешности — от 0,5−0,6 до 2% в месяц, — рассказала руководитель департамента аналитики и консалтинга компании «НДВ Супермаркет недвижимости» Елена Чегодаева.

Что будет с ценами на вторичную недвижимость в апреле

Предпосылок для роста цен нет, потому что практически отсутствует ипотека. Подорожание возможно, когда ипотека станет более доступной и вернётся на массовый рынок. Но это процесс небыстрый.

— Большинство клиентов понимают, что высокая ключевая ставка с нами надолго. Конечно, в перспективе она пойдёт на снижение. Но никакие резкие движения, как это было в 2022 году, сейчас Центробанку не нужны. Главное, о чём он заботится, — чтобы народ не бросился собирать деньги с вкладов и не понёс их на покупку товаров, ведь это опять разгонит инфляцию. Соответственно, регулятор будет плавно опускать ключевую ставку. Считаю, что, пока доходы по вкладам больше 10% годовых, массового перехода в другие активы, в том числе в недвижимость, не произойдёт. 10% — это своеобразная точка отсчёта, когда вкладчики начинают задумываться о каких-то других способах инвестирования, — считает директор направления «Вторичный рынок» «ИНКОМ-Недвижимости» Сергей Шлома.

Он отметил, что сейчас спрос стабильный — он примерно соответствует тому, что был год назад. В целом фактический уход с рынка ипотеки не слишком сократил спрос на вторичном рынке — примерно на 10%. На место ипотечников пришли люди с живыми деньгами. Сейчас более 90% сделок на вторичке проводится без использования заёмных средств (их доля достигла максимального значения с марта 2016 года) и только 8,5% — с ипотекой.

— В этой связи сформировалась новая тенденция — рост интереса к квартирам с удобными планировками, в хорошем состоянии и с добротным ремонтом. Они занимают около 70% спроса на вторичке. Лишь 30% приходится на лоты из нижнего ценового сегмента, — добавил Сергей Шлома.

Возможное увеличение ставки может простимулировать владельцев недвижимости к её скорой продаже и размещению вырученных средств на вкладах. Это снизит количество объектов на рынке и может привести к ситуативному удорожанию оставшихся ликвидных лотов. На этот момент обратил внимание основатель проекта «Инвестиции Лазовского» Максим Лазовский.

— Но, так как мы считаем, что ставка останется на следующей неделе без изменений, существенной коррекции цен в апреле я не ожидаю, — добавил Максим Лазовский.

Авторы Нина Важдаева