«Руки ВВерх! Бар» и LIFE приглашают мартовских именинников на праздничную вечеринку

29 марта в сети «Руки ВВерх! Бар» Сергея Жукова пройдёт вечеринка «18 мне уже!» — мероприятие для всех, кто родился в марте. Даже если ваш день рождения уже прошёл, заведение приглашает отметить его в атмосфере юности ещё раз.

В марте партнёром праздника стало издание Life.ru: проекту 15 лет — и на правах именинников команда устроит музыкальный конкурс и подарит золотые микрофоны лучшим вокалистам ночи. Тёплая ностальгия, танцы до утра, любимые песни в караоке, выступления кавер-групп, большой праздничный торт и поздравление от кумира юности Сергея Жукова — такие вечеринки проходят в барах сети каждый месяц, но мартовское мероприятие станет особенным.

Видео © Life.ru

Павел Федюков, сетевой арт-директор «Руки ВВерх! Бар» поделился:

«День рождения — самый частый повод для встреч в наших барах, и мы делаем праздник уникальным, ярким и запоминающимся для каждого именинника, стараемся хотя бы на один вечер погрузить гостей в беззаботную атмосферу 90-х».

Отпраздновали 8 Марта в компании 15 000 человек

7 и 8 марта сеть баров «Руки ВВерх! Бар» совместно с LIFE организовали праздник в честь Международного женского дня. Более 15 000 гостей приняли участие в мероприятии: посетителей ждали музыка, танцы и приятные сюрпризы.

Программа включала хиты 90-х и 2000-х, коктейли от барменов, закуски, конкурсы с призами и подарки от основателя заведения и участника группы «Руки ВВерх!» Сергея Жукова. 8 Марта всем женщинам вручали тюльпаны и угощали напитками.

Сергей Жуков:

«Наша танцевальная сеть «Руки ВВерх! Бар» продолжает расти, на данный момент открыто 37 баров по всей стране. У нас отмечают дни рождения, мальчишники, девичники, приезжают потанцевать и спеть в караоке любимые хиты юности. Часто я сам посещаю «Руки ВВерх! Бар» на Таганке, общаюсь с гостями и вижу, что им нравится проводить у нас время».

Директор по рекламе сети «Руки ВВерх! Бар» Оксана Меськова поблагодарила всех, кто решил навестить точки бренда, и отметила, что заведения отлично подготовились к 8 Марта: более 15 тысяч человек посетили бары по всей стране.

Оксана Меськова:

«Люди приходили к нам за эмоциями, которые можно ощутить, погружаясь в атмосферу веселья и единства. Каждое заведение стало местом, где можно почувствовать себя частью чего-то большого и важного. В такие моменты мы понимаем, как важно создавать пространство, где люди могут объединяться, делиться радостью и наслаждаться жизнью».

О заведении и подарке всем гостям

В России уже открыты 37 заведений звезды 90-х, а 13 из них — в Москве и Московской области, и каждое — это машина времени, которая каждый день отправляет посетителей в юность.

В марте в барах действует специальное предложение в коллаборации с LIFE — скидка 15% на еду и напитки при выполнении следующих условий:

Подписка на LIFE ВКонтакте

Регистрация в программе лояльности по ссылке: https://rvbar.ru/loyalti/life

Демонстрация официанту подписки и поста с условиями.

Акция действует с 1-го по 31 марта 2025 года.