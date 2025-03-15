Россиян предупредили об изменении цен на квартиры из-за новых лимитов ЦБ

С 1 апреля Банк России вводит макропруденциальные лимиты (МПЛ), которые будут регулировать условия получения ипотеки. В результате ужесточения этих условий, спрос на новое жильё может снизиться на 5-7%, что может привести к небольшому падению цен в указанном диапазоне. Об этом рассказала экономист и доцент РГУ СоцТех Инна Литвиненко в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

По мнению эксперта, новые меры в первую очередь затронут проблемных заёмщиков. ЦБ вводит минимальный первоначальный взнос по ипотечным кредитам в размере 20%. Также долговая нагрузка заёмщика не должна превышать 80% его дохода. Литвиненко подчеркнула, что банки уже придерживаются аналогичных условий, поскольку боятся предоставлять кредиты людям с низкой платежеспособностью на фоне высокой ключевой ставки.

«Периодически ЦБ вводит такие ограничения, это нормальная ситуация. Такими инструментами Центробанк регулирует рынок недвижимости, рынок жилья и рынок ипотечных кредитов. Эту связку ЦБ держит под постоянным контролем в связи с высокой ставкой рефинансирования, чтобы нивелировать количество банкротств застройщиков и количество несостоятельных заёмщиков, чтобы граждане не потеряли своё жильё из-за серии банкротств», — объяснила экономист.

Введение ограничений может оказать некоторое влияние на снижение спроса на ипотеку, однако это будет незначительным — максимум на 5-7%. Экономист отметила, что льготная ипотека составляет 84% всего рынка ипотечного кредитования, и в банках часто быстро исчерпываются лимиты по семейной ипотеке. Оставшиеся 16% заёмщиков, которые не подходят под льготные условия, вряд ли смогут существенно изменить общий спрос, добавила эксперт. Литвиненко также считает, что в случае снижения спроса на 5-7% возможно небольшое снижение цен на квартиры.

На рынке аренды жилья наблюдается иная тенденция. В условиях введения ограничений на ипотечное кредитование в крупных городах, особенно в Москве, может произойти увеличение цен на аренду. Литвиненко предсказала возможный рост цен уже в апреле.