С 1 апреля вырастут социальные пенсии на 14,75%: что изменится в выплатах этой весной В апреле 2025 года запланирована переиндексация социальных пенсий и некоторых выплат. Кому ждать прибавки уже этой весной, читайте подробнее в материале Life.ru 17 марта, 11:38 Социальные пенсии повысят с 1 апреля. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov

Кому положена социальная пенсия

Социальная пенсия — это ежемесячная выплата, которую получают люди, не имеющие возможности работать или не заработавшие нужный стаж для страховой пенсии. Есть несколько видов социальной пенсии: по старости, по инвалидности, по потере кормильца и пенсии детям-сиротам.

Чаще всего социальные пенсии получают люди, которые не получили права на страховую. Например, не хватило стажа. Возраст выхода на заслуженный отдых для них выше, чем для получателей страховой пенсии, — 70 лет для мужчин и 65 лет для женщин.

Тут нужно уточнить, что возраст назначения социальной пенсии по старости постепенно повышается. В 2022 году мужчины получали право на неё в 66 лет и 6 месяцев, а женщины — в 61 год и 6 месяцев. В 2024 году возраст выхода на пенсию составил 68 лет для мужчин и 63 года для женщин. В 2026 году порог для получения социальной пенсии повысится соответственно до 69 и 64 лет. С 2028 года и позже социальную пенсию станут назначать мужчинам с 70 лет, а женщинам с 65 лет.

Из этого правила есть исключения. Например, для представителей коренных малочисленных народов Севера, которые постоянно проживают в родном регионе, порог для получения страховой пенсии по старости ниже. Мужчины могут претендовать на неё с 55 лет, а женщины — с 50. И этот возраст остаётся неизменным.

Как изменятся выплаты в апреле 2025 года

Социальные пенсии повышают каждый год с 1 апреля. Это плановая индексация. В 2025 году прибавка будет достаточно большой и составит 14,75%. К примеру, в прошлом году социальные пенсии увеличили на 7,5%. Стоит отметить, что величина прибавки зависит от уровня инфляции, а также прожиточного минимума пенсионера за предыдущий год.

С 1 апреля 2025 года проиндексируют социальные пенсии по старости, пенсии иностранным гражданам, а также людям без гражданства, постоянно проживающим на территории РФ не менее 15 лет и достигшим установленного возраста. Вырастут и пенсии людям из малочисленных народов Севера, социальные пенсии по инвалидности и ряд других выплат.

Повысят также социальную пенсию по случаю потери кормильца. Получают её, например, дети до 18 лет, потерявшие одного или обоих родителей.

Социальная пенсия по старости с учётом прибавки с 1 апреля 2025 года составит 8824,08 рубля. Размер социальной пенсии после 1 апреля 2025 года составит для инвалидов третьей группы — 7500,53 рубля; второй группы — 8824 рубля; для людей с инвалидностью первой группы или инвалидов с детства второй группы — 17 648,24 рубля; для людей с инвалидностью с детства первой группы и детей с инвалидностью — 21 177,59 рубля. Социальная пенсия по потери кормильца и пенсия детям-сиротам после индексации составит 8824,08 рубля. Для детей, которые потеряли обоих кормильцев, выплата будет больше и составит 17 648,24 рубля.

Какие доплаты положены в регионах в апреле 2025 года

В апреле начнут перечислять доплаты к 9 Мая. Так, в Москве выплату получат ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла. В этом году сумма будет выше, так как приближается особая дата — 80-летие Победы. Сумма традиционных уже выплат к празднику вырастет в среднем в 2,6 раза и составит от 25 000 до 70 000 рублей.

Это именно городская выплата, которую делают столичные власти. Помимо неё предусмотрена ещё и выплата на федеральном уровне.

В Москве региональную выплату получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны, а также военнослужащие, проходившие службу в воинских частях, не входивших в состав действующей армии. Право на неё получили и военнослужащие, награждённые орденами и медалями СССР за службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года. Доплату сделают награждённым медалью «За оборону Ленинграда» и инвалидам с детства из-за ранения, контузии или увечья, полученного в годы войны.

Выплату к 9 Мая сделают также участникам обороны Москвы, жителям блокадного Ленинграда, осаждённых Севастополя и Сталинграда, вдовам военнослужащих, погибших в годы войны, награждённым знаком «Почётный донор СССР» за сдачу крови в годы войны, а также бывшим узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто. Получат выплату труженики тыла и люди, родившиеся до 31 декабря 1931 года.

Также в некоторых регионах сделают индексацию социальных выплат. Так, с 1 апреля в Орловской области проиндексируют ежемесячные денежные выплаты на 1,01%. В результате станут получать больше ветераны труда РФ, ветераны труда Орловской области и жертвы политических репрессий.

Кому ещё повысят пенсии с 1 апреля 2025 года

С 1 апреля сделают прибавку пенсионерам, которым в апреле исполнится 80 лет, а также людям, которые в апреле получат инвалидность первой группы. Размер прибавки составит 8907 рублей 70 копеек. Эту прибавку делают не с конкретного месяца, а по факту наступления определённого возраста или получения группы инвалидности.

Сколько сейчас социальная пенсия по возрасту

Сейчас социальная пенсия по старости составляет 7689,83 рубля. Размер пенсий по инвалидности и по потере кормильца различается. Так, инвалиды с детства I группы и дети-инвалиды получают 18 455,42 рубля, тогда как инвалиды III группы — 6536,41.

Размер социальной пенсии по потере кормильца для детей до 18 лет, а также старше этого возраста, обучающихся очно в образовательных организациях, до окончания ими такого обучения, но не дольше чем до достижения ими 23 лет, которые потеряли одного из родителей, — 7389,83 рубля. Если они потеряли обоих родителей, пенсия составит 15 379, 73 рубля. Столько же получают дети умершей одинокой матери.

Авторы Нина Важдаева