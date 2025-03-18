Молодёжные стартапы получат поддержку грантами В российских вузах стартовал ежегодный отбор стартапов в молодёжный инкубатор для технологических идей в сфере энергетики. Его победители получат гранты на создание прототипов и открытие бизнеса. 18 марта, 06:30 Стартовал ежегодный отбор стартапов в молодёжный инкубатор. Обложка © Пресс-служба «Газпром нефти»

Среди студенческих стартапов, которые уже получили поддержку за последние несколько лет, — проекты по добыче лития из подземных вод, концепт быстрой зарядки электромобилей, фильтры для улавливания парниковых газов на производстве, мобильные 3D-принтеры для копирования повреждённых деталей промышленного оборудования. Партнёр инкубатора — компания «Газпром нефть».

Проект нацелен на поддержку стартапов на ранней стадии проработки. Он создан для молодых предпринимателей и инженерных команд вузов, научно-исследовательских институтов и конструкторских бюро.

В числе технологических направлений, в которых ищут стартапы и перспективные инженерные идеи, — цифровое моделирование оборудования и производственных процессов, малотоннажная химия, системы накопления и транспортировки электроэнергии, создание новых полимерных материалов, а также очистка воды и воздуха.

Поддержка молодёжного предпринимательства и стартапов даёт возможность компаниям – партнёрам инкубатора находить новые решения для технологического развития. Это помогает развитию новых гаджетов и оборудования, наноматериалов, производству инновационных систем хранения энергии. Лучшие решения получают финансирование больших корпораций и возможность совместного тестирования разработок.

Авторы Валерия Мишина