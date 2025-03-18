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18 марта, 06:54

На дешёвеньком: Как живёт «гениальный отшельник» Перельман после отказа от $1 млн – видео

Опубликовано видео с математиком-отшельником Григорием Перельманом в магазине

Легендарный российский математик Григорий Перельман, который 15 лет назад доказал гипотезу Пуанкаре и отказался от полагающейся за это Премии тысячелетия в размере одного миллиона долларов, сегодня вынужден ходить в обычный магазин и покупать дешёвые продукты. Репортёры 78.ru как раз застали его за покупками.

Григорий Перельман покупает продукты в магазине. Видео © Телеграм / 78 | НОВОСТИ

Видео с Перельманом — большая редкость. Он долгие годы ведёт затворнический образ жизни, почти не появляется на улице и отказывается от общения с людьми. С журналистами «гениальный отшельник» тоже не захотел разговаривать, попросив оставить его в покое. Набрав продукты, один из умнейших людей в мире направился к кассе, где расплатился наличными.

Кассирша, в отличие от Перельмана, оказалась куда общительнее. Она подчеркнула, что математик ходит в магазин почти каждый день, ведёт себя довольно скромно и ни с кем не контактирует.

«Обычно покупает вермишель, творог, яблочки. Такое всё дешёвенькое», — уточнила сотрудница магазина.

Петербургская художница нарисовала грудью портрет Григория Перельмана
Петербургская художница нарисовала грудью портрет Григория Перельмана

Кстати, жители Северной столицы довольно трепетно относятся к своему земляку. В 2016 году петербуржцы поздравили Перельмана с юбилеем концертом под его окнами. Горожане принесли к дому юбиляра огромный баннер с его изображением.

Обложка ©

Телеграм / 78 | НОВОСТИ

Борис Эльфанд
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