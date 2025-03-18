Что происходит с курсом китайского юаня сегодня и почему растёт рубль Курс юаня опустился ниже 11,5 рубля впервые с июня 2024 года. Как аналитики объясняют укрепление рубля, что происходит с активными продажами валюты, читайте подробнее в материале Life.ru. 18 марта, 10:15 Экономисты рассказали, почему снизился курс юаня. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Travis182

Данные Мосбиржи на сегодня

Курс юаня на Мосбирже опускался ниже 11,5 рубля. Для сравнения: ещё в начале месяца юань уверенно удерживал позиции выше 12. Укрепление обусловлено комплексом факторов.

— Во-первых, важную роль сыграли геополитические новости, особенно сообщения о предстоящем телефонном разговоре лидеров России и США. Во-вторых, наблюдается приток иностранного капитала благодаря привлекательной доходности российских облигаций. В-третьих, статистика показывает рост чистых продаж валюты экспортёрами на четверть в феврале по сравнению с январём при одновременном снижении импорта. Также существенный вклад внесло увеличение доли рублёвых платежей в международных расчётах до рекордных уровней, — отметил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Что повлияло на укрепление рубля

Основные причины укрепления рубля относительно китайского юаня сохраняются. Наблюдаются сильные движения в валюте уже вторую торговую сессию подряд. Об этом рассказал аналитик «Цифра брокер» Иван Ефанов.

— Геополитический оптимизм становится всё более уверенным, и мы видим рост вложений в российские рублёвые облигации со стороны зарубежных инвесторов. И в целом всё больше информации, что западные инвесторы интересуются российскими активами и ищут пути их приобретения. Также сохраняется высокая ключевая ставка, что привлекает наших крупных экспортёров и вынуждает их конвертировать валютную выручку в рубли и вкладывать в российские безрисковые активы. Пока что эта тенденция по-прежнему превалирует и монетарные власти не вмешиваются, — рассказал он.

Курс юаня опустился на Мосбирже. Фото © moex.com

Что происходит с активными продажами валюты

На валютном рынке продолжается активное укрепление рубля. Оно связано с сильным спросом, вызванным позитивным внешним новостным фоном вокруг переговорного трека.

— Позитивные настроения могли вызвать существенный рост интереса к рублёвым активам как со стороны портфельных, так и прямых иностранных инвесторов, стремятся сыграть на высоких ставках по рублю и сформировать позицию под возвращение к операционной деятельности в стране в расчёте на сохранение вектора. Специфической динамики у юаня, по сути, сейчас нет. Рубль укрепляется примерно на 2% и к доллару, и к юаню, и к евро. Европейская валюта пока крепче, доллар — слабее, — рассказал руководитель управления аналитических исследований «АВИ Кэпитал» Дмитрий Александров.

Прогнозы аналитиков

Что касается прогноза курса юаня, то Иван Ефанов видит сильный импульс вниз и пока что мы не замечаем намёков на разворот. По его прогнозам, курс китайской валюты может приблизиться к отметке 10,88 рубля до конца недели.

— Рубль укрепляется на фоне геополитического потепления и роста спроса на рублёвые финансовые инструменты. Тренд по рублю у нас сохраняется растущим. Ожидаем снижения юаня до 11 рублей, — рассказал руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекса» Александр Шнейдерман.

Если говорить о перспективах, ситуация остаётся неопределённой. После введения санкций против Московской биржи технический анализ можно применять очень ограниченно — рубль следует собственной логике в условиях низкой ликвидности.

— На горизонте просматриваются уровни 81,40 и 76 рублей за доллар. Однако эти значения могут создать проблемы для бюджета при текущих нефтяных котировках. Что касается юаня, по нему ближайшие уровни находятся на отметке 10,85 рубля, — рассказал Владислав Антонов.

Курс юаня сейчас

Рубль продолжает укрепляться по отношению ко всем валютам, даже несмотря на низкие цены на нефть. Курс юаня снижался до 11,15 рубля, а курс доллара — до 83,05.

— На курсовую динамику в ближайшее время могут повлиять решения ФРС, торговая политика США и возможные изменения в геополитической обстановке, — добавил Владислав Антонов.

Авторы Нина Важдаева