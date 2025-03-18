Укрепившийся рубль простимулировал спрос на заграничные поездки Существенное укрепление рубля привело к резкому росту спроса на отдых за границей. Во второй половине февраля вырос не только трафик на сайты туристических операторов и агрегаторов, но и количество бронирований туров. 18 марта, 12:59 Вырос спрос на поездки за рубеж. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FOTOGRIN

С января по апрель при просмотре сайтов туроператоров и агрегаторов путешествий пользователи потребляют ежемесячно примерно равное количество трафика. Однако во второй половине февраля текущего года это значение увеличилось на 35%. К таким выводам пришли аналитики МегаФона и эксперты сервиса «Слетать.ру» после изучения обезличенных данных абонентов.

Первый пик продаж в феврале пришёлся на 14-е число, однако его можно объяснить не только Днём всех влюблённых, но и снижением курса доллара почти на 5%.

Больше всего во второй половине февраля относительно аналогичного периода 2024 года вырос спрос на отдых в Китае (в 4,7 раза) и Вьетнаме (в 7 раз). Также россияне стали чаще бронировать туры в Египет — на 68%, Турцию — на 54%, на Мальдивы — на 49%.

Авторы Валерия Мишина