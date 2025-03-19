ТО в кармане. С этого года автолюбителям станет проще отслеживать состояние своих машин Гараж Авто.ру запускает новую функцию, которая поможет автовладельцам ответственней заниматься техобслуживанием своих ласточек. Кроме хранения заказ-нарядов и отслеживания расходов на автомобиль приложение само рассчитает и подскажет время, когда нужно ехать в сервис. 19 марта, 08:00 Авто.ру запускает новую функцию. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dikushin Dmitry

Программа будет доступна уже с 19 марта. Под её капотом — специальный алгоритм, созданный командой Гаража Авто.ру, который анализирует данные о последнем ТО, включая перечень выполненных работ, текущий пробег автомобиля и рекомендации производителя. На основе этой информации система определит, какие работы потребуются при следующем визите в сервис, и отслеживает время до следующего ТО.

Авто.ру запускает новую функцию. Обложка © Авто.ру

На главном экране раздела появится интуитивно понятная шкала прогресса, которая автоматически заполняется на основе данных из заказ-нарядов и текущего пробега. При этом пробег — это единственный параметр, который автолюбителям придётся обновлять самостоятельно. Благодаря технологии компьютерного зрения процесс оцифровки данных из заказ-нарядов происходит автоматически, что заметно упрощает использование сервиса.

Цифровая сервисная книжка Авто.ру предлагает удобный инструмент для контроля расходов на обслуживание и учёта выполненных работ. Своевременное следование рекомендациям помогает продлить срок службы автомобиля, а также точнее оценить его состояние и рыночную стоимость.

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Авторы Евгений Кузнецов