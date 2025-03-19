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19 марта, 07:57

Газовый баллон взорвался в «газели» под Тверью, водитель погиб

SHOT: В Конакове под Тверью водитель «газели» погиб при взрыве газового баллона

В Тверской области взорвался газовый баллон в автомобиле «газель». Инцидент произошёл в городе Конаково. В результате погиб водитель, сообщает SHOT.

В городе Конаково взорвался газовый баллон в автомобиле. Видео © SHOT

В момент происшествия авто двигалось по улице Свободы. Взрывная волна повредила фасад и окна магазинов рядом. Прохожие не пострадали. Обстоятельства инцидента выясняются.

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Попытка москвича заправить зажигалку в форме гранаты закончилась оглушительным взрывом
Обложка ©

SHOT

Никита Никонов
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