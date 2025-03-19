Газовый баллон взорвался в «газели» под Тверью, водитель погиб

В Тверской области взорвался газовый баллон в автомобиле «газель». Инцидент произошёл в городе Конаково. В результате погиб водитель, сообщает SHOT.

В городе Конаково взорвался газовый баллон в автомобиле. Видео © SHOT

В момент происшествия авто двигалось по улице Свободы. Взрывная волна повредила фасад и окна магазинов рядом. Прохожие не пострадали. Обстоятельства инцидента выясняются.