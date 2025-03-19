Газовый баллон взорвался в «газели» под Тверью, водитель погиб
SHOT: В Конакове под Тверью водитель «газели» погиб при взрыве газового баллона
В Тверской области взорвался газовый баллон в автомобиле «газель». Инцидент произошёл в городе Конаково. В результате погиб водитель, сообщает SHOT.
В городе Конаково взорвался газовый баллон в автомобиле. Видео © SHOT
В момент происшествия авто двигалось по улице Свободы. Взрывная волна повредила фасад и окна магазинов рядом. Прохожие не пострадали. Обстоятельства инцидента выясняются.
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