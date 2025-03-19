Спрос на онлайн-психологов вырос более чем в два раза В 2025 году мобильный интернет-трафик психологических онлайн-сервисов увеличился на 116%, а посещаемость таких сервисов выросла на 58%. 19 марта, 14:52 Россияне стали чаще обращаться к психологам онлайн. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AnnaStills

Наибольший интерес к онлайн-психологии проявляет аудитория 25–35 лет. На втором месте — абоненты от 36 до 45 лет, а замыкает топ-3 группа 46–55 лет. Об этом свидетельствуют результаты исследования Yota, проведённого на основе обезличенных абонентских данных.

Меньше всего пользователей таких приложений среди зумеров. Однако их внимание к онлайн-психотерапии растёт — за год потребление мобильного трафика этой возрастной группой выросло на 70%.

В среднем в 2024 году россияне проводили на платформах онлайн-психотерапии по 37 минут в месяц. Больше всего времени на терапию тратили пользователи из Магадана, Петропавловска-Камчатского и Горно-Алтайска.

Также выяснилось, что психологическими сервисами чаще пользуются женщины. Они составляют 64% аудитории и обеспечивают 65% интернет-трафика этих ресурсов.

Авторы Валерия Мишина