Петербургские учёные создали криостартап

Освоение территорий вечной мерзлоты — сейчас одна из важнейших задач промышленности. Для её решения ведущие компании страны привлекают научные команды вузов. Так, петербургские учёные разработали стартап для возведения фундаментов промышленных объектов в Арктике. Технология основана на применении специального покрытия из природного гранулированного материала. Проект победил в инкубаторе «Энерготехнохаба Петербург». Стартап привлёк первые инвестиции и получил поддержку от «Газпром нефти».