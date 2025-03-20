Петербургские учёные создали криостартап
Аспиранты Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета выиграли грант на развитие технологий, применимых нефтяниками в регионах вечной мерзлоты.
Аспиранты из Санкт-Петербурга займутся развитием технологий для вечной мерзлоты. Обложка © Пресс-служба ПАО «Газпром нефть»
Освоение территорий вечной мерзлоты — сейчас одна из важнейших задач промышленности. Для её решения ведущие компании страны привлекают научные команды вузов. Так, петербургские учёные разработали стартап для возведения фундаментов промышленных объектов в Арктике. Технология основана на применении специального покрытия из природного гранулированного материала. Проект победил в инкубаторе «Энерготехнохаба Петербург». Стартап привлёк первые инвестиции и получил поддержку от «Газпром нефти».
Технология аспирантов СПбГАСУ уже прошла лабораторные испытания на базе университета и подтвердила эффективность на возведённом объекте. Применение разработанного покрытия помогает на 25% сократить затраты при создании фундаментов в сложных грунтах криолитозоны (территория вечной мерзлоты покрывает около 65% России: именно там находятся большие запасы нефти и газа).