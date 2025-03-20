Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий

Нефть и Капитал

На нефтебазе в Краснодарском крае после атаки дронов случился пожар в результате повреждения трубы между резервуарами. Сотрудников организации эвакуировали, пишет oilcapital.ru. Работа нефтебазы временно приостановлена.

Ставропольский край

Житель Александровского округа на Ставрополье упал с крыши частного дома и получил тяжелые травмы. На момент осмотра медиками мужчина находился в критическом состоянии, сообщает newstracker.ru. Он получил множественные переломы и внутренние повреждения. Врачи стабилизировали состояние пострадавшего, после чего его эвакуировали вертолетом в стационар Ставрополя.

Республика Удмуртия

В Удмуртии иностранец признан виновным в публичных призывах к терроризму и его пропаганде. Прибывший из одной из стран Средней Азии гость публиковал в Сети материалы, призывающие к насилию против представителей немусульманских религий. Об этом информирует udm-info.ru. Судебные органы вынесли приговор – четыре года в колонии общего режима.

Ростовская область

В Ростове-на-Дону директор компании-застройщика обвиняется в пренебрежении условиями договоров на жилищное строительство и в присвоении 87 миллионов рублей, сообщает rostovgazeta.ru. Следствие подтвердило, что обязательства по соглашениям на строительство частных домов, подписанным с 57 семьями, не выполнены, в результате чего граждане остаются без жилья. Глава строительной компании уже задержан.

Республика Татарстан

Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину представят доклад по уголовному делу о похищении 15-летнего мальчика в Казани. Известно, что 17 марта неизвестные нанесли подростку телесные повреждения, после чего увезли его на автомобиле, информирует inkazan.ru. Расследование взято под контроль Прокуратурой Московского района.

Волгоградская область

Население Волгоградской области сократилось на 20 тысяч человек. Данные статистики свидетельствуют об оттоке жителей из региона. В январе текущего года в области проживало 2 миллиона 434 тысячи 46 человек, тогда как в том же месяце 2024 года количество жителей региона составляло 2 миллиона 453 тысячи 898 волгоградцев. То есть, убыль населения составила 19 тысяч 852 жителей за год. Уточняется, что 16,6 тысяч жителей — умерли, а свыше 3 тысяч граждан переехали в другие регионы, сообщают novostivolgograda.ru.

Нижегородская область

В регионе зафиксировано превышение эпидемического порога заболеваемости ОРВИ, при этом количество заболевших продолжает расти. Эксперты сообщают о более 27 тысяч инфицированных только за последнюю неделю. Самая высокая заболеваемость наблюдается в областном центре.

Ключевой причиной данной волны ОРВИ являются вирусы гриппа, на долю которых приходится 86% случаев. Чаще всего медики фиксируют вирус гриппа A (H1N1) 2009 года и вирус гриппа B. Кроме того, граждане заболевают сезонными коронавирусами, риновирусами и аденовирусной инфекцией, пишет newsnn.ru.

Свердловская область

Трое екатеринбуржцев похитили более шести миллионов рублей при покупке топлива с помощью технического овердрафта.

На автозаправках преступники совершали оплату чужими банковскими картами, имеющими привязку к счетам в иностранной валюте, информирует tagilcity.ru.

Оренбургская область

Оренбургские парламентарии выступили в поддержку законодательной инициативе об усыплении собак. В тексте документа содержится предложение о том, чтобы отловленных на улицах собак не возвращали на место отлова после стерилизации и чипирования, а навсегда устраняли – пристраивая в добрые руки, отправляя на пожизненное содержание в приюты, либо гуманно усыпляя. Об этом сообщает 56orb.ru.

Тюменская область

Из аптек Тюмени исчез жизненно важный препарат «Омнипак», который применяется в ходе рентгенологических исследований. Пациенты безуспешно ищут препарат по аптекам региона, а фармацевты подтверждают: поставки практически приостановлены, информирует nashgorod.ru.

Омская область

В северные районы Омской области снова начнут подавать газ. По данным gorod55.ru, перебои в подаче наблюдаются с ноября прошлого года из-за истощения Тевризского газоконденсатного месторождения. Проблема будет решена по завершении строительства магистрального газопровода в Тару.

Карелия

В одной из многоэтажек в карельском городе Костомукша снова случился пожар. по данным karelinform.ru, это возгорание стало третьим по счету – первые два произошли в феврале. Спасателям МЧС удалось вывести из горящей квартиры двоих граждан и справиться с огнем. Причинами первых двух возгораний стали сбои в работе электрооборудования, а последний пожар произошел по вине одного из жильцов, который, приняв алкоголь, уснул с непотушенной сигаретой.

Приморский край

В бухте Владивостока сотрудники МЧС спасли детеныша ларги, несколько дней дрейфовавшего на льдине. Об этом сообщает vostokmedia.com. О животном уже снято видео, в котором специалисты рассказывают, как помочь оказавшимся в беде ластоногим.

Башкирия

В одном из районов Башкирии из-за паводка на реке Инзер объявили режим ЧС. В деревне Азово подтоплено 42 домовладения, в которых проживает 62 человека. Сообщается, что на данный момент спасателям удалось эвакуировать 103 местных жителей, 20 из которых – дети. Все они получают средства первой необходимости и горячее питание, пишет mkset.ru.

Краснодарский край

В Кавказском районе Кубани в ночь на 19 марта из-за атаки дронов произошло возгорание на нефтебазе. По информации KubanPress, на территории атакованного предприятия расположены железнодорожный нефтяной терминал и трубопровод до НПС-6 «Кропоткин». Свидетели сообщили, что зарево от огня наблюдалось с расстояния нескольких километров. Пожарные без промедлений прибыли на место происшествия.

Хабаровский край

В Хабаровском крае одна из школ согласно решению суда должна выплатить полмиллиона рублей компенсации за буллинг ученицы восьмого класса. Мама пострадавшей восьмиклассницы многократно обращалась в школьную администрацию с жалобами, но это не принесло результата. После этого семья обратилась в суд. По инициативе прокуратуры было проведено психологическое обследование девочки, подтвердившее негативное влияние травли на ее здоровье и успеваемость, пишет transsibinfo.com.

Новосибирск

В Новосибирске 17-летнего юношу обвиняют в диверсии на железной дороге. Следствие полагает, что подросток по заданию из соцсетей за оплату совершил поджог системы сигнализации между станциями Новосибирск-Восточный и Плехановская. Следствием происшествия стали задержки поездов и сложившаяся угроза безопасности их движения. Ущерб оценивается в 150 тысяч рублей. Дело направлено на рассмотрение в судебные органы, а юному диверсанту может грозить до 20 лет лишения свободы, пишет atas.info.

Челябинская область

Челябинский областной суд принял решение об оставлении под стражей до 5 мая вице-мэра Троицка Андрея Андреева до 5 мая, которого подозревают в получении взятки в 50 тысяч рублей за назначение некоего гражданина на пост администратора парка культуры и отдыха имени Томина. По месту жительства и службы Андреева 5 марта были произведены обыски, после чего он был взят под стражу. Известно, что после ареста Александра Виноградова подозреваемый занимал пост ВрИО мэра Челябинска. по информации kursdela.biz, при обжаловании судебного вердикта адвокат пытался заменить меру на домашний арест и запрет ряда действий, но суд решения не изменил.

ХМАО

В Новоаганске Нижневартовского района отчим нанес ребенку телесные повреждения за отказ курить вейп. Мать мальчика снимала на видео то, как ее супруг угрожает ребенку ремнем, требуя закурить электронную сигарету, а затем избивает. В настоящее время следствием ведется проверка по факту происшествия, в результате которой может быть открыто уголовное дело об истязании. Кроме того, уполномоченные организации проверят условия проживания пострадавшего мальчика и дадут правовую оценку действиям взрослых, сообщает muksun.fm.

Приморский край

Во Владивостоке возобновится строительство крупного спортивного комплекса, сообщает zr.media. Аукцион на поиск подрядчика уже стартовал. Новый ФОК будет универсальным – в его состав войдут ледовая арена, бассейн, спортзалы, тренерские комнаты и медкабинеты.

Красноярский край

В Красноярском крае обнаружили партию сгущенки с антибиотиком. Производителем является молочно-кондитерский комбинат «Назаровский», сообщает prmira.ru. В сгущеном молоке жирностью 8,5% содержится антибиотик цефадроксил, при этом ее хранение осуществлялось без учета температуры и влажности. Комбинат привлечен к административной ответственности.

Белгородская область

Белгородская область не поддержала законодательную инициативу об убийстве бездомных собак, сообщает bel.ru. Рассмотрение документа отложено. Местные жители продемонстрировали крайне негативную реакцию на законопроект, собирая против него подписи и устраивая флешмобы в интернете.

Пермский край