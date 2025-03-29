Ловец галлюцинаций: За что убили психиатра Крохалева и почему его работы засекречены Эксперименты психиатра Геннадия Крохалева в СССР считали обманом, а в Японии — открытием века. Сам Крохалев ждал Нобелевской премии, но умер при таинственных обстоятельствах. 28 марта, 21:27 Психиатр Геннадий Крохалев хотел доказать реальное существование галлюцинаций и выяснить частоту излучения мысли. Обложка © YouTube / Василлсайгер

Суть экспериментов Геннадия Крохалева

Советский психиатр Геннадий Крохалев работал в Перми с 1965 года. Он окончил Пермский мединститут и получил распределение в местную психиатрическую больницу. Экспериментами по фотографированию галлюцинаций у пациентов он начал заниматься в 1973 году. Молодой психиатр считал, что мысль материальна, а значит, материальны и галлюцинации. Их можно запечатлеть. Мозг человека, находящегося в психозе, генерирует в реальный мир образы, которые видит.

Чтобы «поймать» галлюцинации пациента, врач сконструировал приспособление, соединив гофрированным шлангом объектив фотоаппарата с маской для снорклинга. Её он привёз с моря. Первые эксперименты Крохалев и его брат Николай ставили над собой. Они оказались успешными. Галлюцинаций они не видели, но пытались в тёмной комнате спроецировать на фотопластинку только что увиденный ими яркий образ женщины. Получился размытый снимок. Но ведь получился же! Затем пришла очередь маски с камерой и пациентов.

Приспособление Крохалева для ловли и фиксации галлюцинаций. Фото © YouTube / Василлсайгер

Пришедшие в себя после психоза пациенты с удивлением узнавали в показанных им снимках собственные галлюцинации. Конечно, изображения были размыты, расплывчаты, однако в них то и дело угадывались чьи-то лица, змеи и животные. Душевнобольные утверждали, что в самом деле видели всё это.

Истоки психотронного оружия

Крохалев считал, что изображение на фотоплёнке появляется благодаря способности мозга излучать в пространство инфракрасное излучение. Медик действительно иногда использовал плёнку «Инфра-740» для своих опытов и получал изображения.

Один из страшных образов, которые поймал психиатр Крохалев. Фото © YouTube / Василлсайгер

Они всепроникающие, как нейтрино. Их не останавливают ни бетонные стены, ни свинцовые пластины.

Они не отталкиваются друг от друга, а стараются объединиться, образовывая пучки и кластеры.

Их воздействие выводит из строя электронные приборы.

Микролептоны взаимодействуют с постоянным магнитным полем.

Имеют размеры 10 см в минус 49-й степени.

Генератор микролептонов в СССР даже выводили на орбиту и испытывали, создавая помехи для работы спутников. Всё получилось. С помощью микролептонного излучения в СССР искали залежи полезных ископаемых. Однако академик Охатрин пошёл дальше и предположил, что человеческий мозг в миг возбуждения тоже излучает микролептоны. Именно их и пытался поймать в объектив психиатр Крохалев. Он провёл 229 опытов — и в 115 из них получил изображения. Крохалев надеялся не просто доказать реальное существование галлюцинаций, он хотел выяснить частоту, на которой больной излучает свои мысли, и с помощью генератора микролептонов нейтрализовать их. Дело в том, что в советское время пациенты психиатрических клиник иногда гибли. Они долго находились в состоянии психоза — и организм просто не выдерживал.

Психиатр Крохалев пытался запечатлеть мысли людей. Фото © YouTube / Минская правда

Первые публикации Крохалева были довольно успешными. Как утверждал сам Крохалев, его статьи и фотографии были опубликованы в Японии, после чего там открыли лабораторию по изучению феномена и созданию психотронного оружия. Такие же эксперименты начались в Канаде и Британии. А в СССР идеи Крохалева не пришлись ко двору, поскольку опровергали марксистско-ленинский постулат о первичности материи и утверждали, что первична мысль. Поэтому эксперименты поддержаны не были, а в регистрации патента на открытие «Формирования глазом голографических изображений в пространстве зрительных галлюцинаций» было отказано «из-за недостаточной доказательной базы».

Как объясняли фотографии Крохалева коллеги

Коллеги-психиатры скептически относились к опытам Крохалева. Фото © YouTube / Василлсайгер

Между тем коллеги-психиатры, работавшие с Крохалевым, считали его опыты несерьёзными. Им не препятствовали, потому что угрозы для пациентов они не представляли. К тому же в 1970-х годах в советской науке были популярны подобные исследования — и научное сообщество смотрело на них сквозь пальцы: а вдруг что и выйдет. Тем не менее коллеги были настроены скептически. Плёнка в те годы была посредственного качества, фотоаппаратура оставляла желать лучшего (сам Крохалев говорил, что использовал разные камеры), а проявлять приходилось самим в темноте на ощупь. Поэтому на некоторых кадрах и можно увидеть непонятные силуэты.

Тайна смерти Крохалева

В 1990-е годы Крохалев с удвоенной энергией возобновил свои опыты. Он рассылал их результаты в разные НИИ, а однажды, как он сам утверждал во время звонков друзьям и родным, «собрал всё и отправил спецслужбам». В апреле 1998 года его нашли дома мёртвым. Официальная причина смерти — самоубийство. Слухи о том, что со смертью врача что-то не так, поползли сразу же после его похорон.

Перед смертью Крохалев признался, что стоит на пороге мирового открытия. Фото © YouTube / Василлсайгер

Его дочь Марина говорила журналистам, что в предсмертной записке отца чужим почерком проставлено время смерти 23:50 (сама записка гласила: «Из жизни ушёл сам»).

Когда тело врача привезли из морга, прямо во время похорон на лице умершего стали проявляться странные багровые пятна-укусы. Но родня не решилась остановить похороны.

Перед смертью Крохалев рассказывал, что изучает влияние психической энергии на реальные явления и стоит на пороге мирового открытия.

Большая часть архива врача исчезла.

В интервью учёный не раз говорил, что опубликовал больше 30 статей, однако в свободном доступе их нет. Засекретили? Или уничтожили?

Для коллег, впрочем, такой исход неожиданностью не был. Врач-психиатр Андрей Хохряков, работавший с Крохалевым, считает, что у коллеги была параноидальная шизофрения. Галлюцинаций у него самого не было, зато были «сверхидеи», которыми он увлекался. С одной стороны, такое у психиатров случается — издержки профессии. С другой — так любого можно объявить нездоровым. Ещё больше вопросов добавляют слова брата Геннадия Крохалева Николая. Тот долгое время пытался добиться полноценного расследования смерти Геннадия, пока однажды ему не позвонили и не сказали, что это опасно для жизни. Ну а обычные люди, конечно же, уверены: Крохалева убили, потому что он мог создать психотронное оружие, к которому человечество ещё не готово.

Авторы Майя Новик