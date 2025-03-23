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23 марта, 19:31

Названы знаки зодиака, которых ждут проблемы на работе на этой неделе

Астролог Астратова предупредила тельцов и козерогов о проблемах на работе

На неделе с 24 по 30 марта Тельцов и Козерогов ждут карьерные проблемы, например, разногласия с коллегами или начальством, предупредила астролог Элиана Астратова. А вот Овны, по её словам, смогут закончить давно назревшие проекты. Близнецы и вовсе могут рассчитывать на продвижение по работе.

Перемены ждут и Раков, однако мистик не рекомендует им заключать важные договоры на этой неделе. Девам тоже стоит проявить внимание к финансовым вопросам. Зато Весам в карьере повезёт, а Львы смогут произвести впечатление на важных людей.

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Скорпионам лучше проявлять осторожность с 24 по 30 марта, в то время как Стрельцы получат идеальный шанс для реализации планов. Новые возможности откроются и перед Водолеями, если они будут активны на этой неделе. Наконец, Рыбам стоит расставить приоритеты и обдумать дальнейшие шаги, заключила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

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Борис Эльфанд
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