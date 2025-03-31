Загадка родословной: Учёные нашли гибриды кроманьонца и неандертальца Учёные обнаружили, что в пещере Тиншемет в центре Израиля 50 тысяч лет подряд жили гибриды человека разумного и неандертальца. Что об этом известно? 30 марта, 21:27 Находки в пещере Тиншемет должны перевернуть представление о родословной человека. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI

Всем известно, что некоторые из людей, живущих в XXI столетии, несут в себе гены не только человека разумного (Homo sapiens), но и неандертальца. Однако предположение о скрещивании двух разных видов людей до сих пор оставалось лишь предположением. После открытия учёными пещеры Тиншемет можно с уверенностью говорить, что кроманьонцы (они же Homo sapiens) и неандертальцы — это один и тот же вид людей, отличающихся друг от друга внешним видом. Ну примерно так же, как белокурый и бородатый высокий обитатель Скандинавии отличается от африканского пигмея. В биологии главным критерием вида считается способность особей скрещиваться друг с другом и давать плодовитое потомство. Именно с таким потомством и столкнулись археологи в пещере Тиншемет.

Череп неандертальца и его скульптура. Фото © Shutterstock / FOTODOM / LegART

Шокирующие находки из пещеры Тиншемет

Собственно, сама стоянка представляет собой террасу и три камеры пещеры, спускающихся одна ниже другой. Активная жизнедеятельность велась в первой камере. Климат на Ближнем Востоке тогда был иным. Археологи нашли пыльцу, благодаря которой стало известно, что вокруг пещеры простирался средиземноморский лес, в котором росли вечнозелёный дуб, кустарники и травы. До людей в пещере обитали летучие мыши и плотоядные животные.

В самой пещере были найдены каменные орудия, остатки костей животных, ракушки, следы кострищ, а главное, пять отдельных захоронений, произведённых в разное время, но очень похожих между собой. Человеческие останки были обнаружены в разных слоях пещеры, на террасе и в первой камере. Было найдено два полных скелета, три черепа разной степени сохранности, аппендикулярные кости (то есть кости, относящиеся к конечностям человека) и зубы.





В каждой могиле человек, вне зависимости от пола и возраста, был положен на правый бок в позу зародыша, с прижатыми к груди коленями и согнутой шеей, окружён костями животных и щедро засыпан охрой. По мнению учёных, эти могильники представляют собой пример самых ранних осмысленных захоронений людей в мире. Все остальные находки археологов моложе могильников Тиншемета на десятки тысяч лет.

Учёные предположили, что именно здесь, в пещере Тиншемет, произошла встреча кроманьонцев, мигрировавших на север из Африки, с неандертальцами, которые в это время заселяли Европу. Результаты открытия археологи под руководством специалиста по среднему палеолиту из Иерусалимского университета Йосси Зайднера, опубликовали в журнале Nature Human Behavior.

Как жили гибриды кроманьонца и неандертальца

Интересно, что, однажды возникнув, популяция гибридов кроманьонцев и неандертальцев прожила на одном месте 50 тысяч лет. Они не только имели представления о загробном мире и по-особому хоронили своих мертвецов, что характерно и для неандертальцев. Жители пещеры, подобно кроманьонцам, питались крупными парнокопытными: турами, ланями, благородными оленями. Добывали кабанов, носорогов, охотились на хищников. Они искусно изготавливали орудия труда и охоты. В пещере Тиншемет были найдены острые пластины, технологию изготовления которых люди освоят ещё не скоро, скребки, каменные ножи и другие орудия.





Журналистам профессор Зайднер сказал, что уверен в своей правоте. «Я считаю, что взаимодействие между кроманьонцами и неандертальцами было очень тесным. Они усваивали обычаи друг друга, обменивались знаниями и могли смешиваться. А тот факт, что человек разумный из того времени имел общие анатомические черты с неандертальцами, говорит о том, что мы имеем дело с гибридом».

Кто жил в одно время с гибридами пещеры Тиншемет

Одновременно с гибридами кроманьонцев и неандертальцев в этой же местности жили ещё три типа древних людей: неандертальцы, архаичные неандертальцы и кроманьонцы. Причём даже по поводу этих трёх групп учёные ведут ожесточённые споры. Главная тема для полемики: насколько чистыми были линии различных типов людей.

Череп кроманьонца. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Henry Saint John

Находки в пещере Тиншемет говорят о том, что все они могли скрещиваться между собой. В других захоронениях на территории Израиля уже выделены метисы неандертальцев и архаичных неандертальцев. А в связи с открытием в пещере Тиншемет встал вопрос и о кроманьонцах. Теперь некоторые из останков кроманьонцев могут отнести к гибридам кроманьонцев и неандертальцев из-за массивных челюстей и надбровных дуг. Тем более что большая часть человеческих останков всех типов людей встречается в одном стратиграфическом контексте. То есть все они жили в одно и то же время.

Сейчас археологи по всему свету ждут дополнительных исследований останков из пещеры Тиншемет, которые подтвердят или опровергнут предположение израильских учёных. Учёный из британского Музея естественной истории, профессор Крис Стрингер настроен пессимистически. Но даже он считает, что находки в Тиншемете стали самым важным открытием археологии за последние 50 лет. Учёный с нетерпением ждёт доказательств. «Я согласен, где-то должны быть настоящие гибриды неандертальцев и сапиенсов первого поколения, ожидающие открытия и признания», — сказал он журналистам.

Авторы Майя Новик