Нефтяная отрасль внедряет технологические стартапы студентов и молодых учёных Определены финалисты второго потока акселератора студенческих проектов. Будут реализованы десятки инициатив технологических предпринимателей, которые получат возможность испытать и внедрить свои разработки на реальном производстве. 24 марта, 13:36 Стали известны лучшие стартапы молодых учёных. Обложка © Пресс-служба «Газпром нефти»

Студенты и молодые учёные со всей России подали в акселератор «Индастрикс» более 400 заявок. Выпускниками программы по итогам оценок жюри стал 21 стартап. Разработчики смогут провести опытно-промышленные испытания своих продуктов, а в перспективе — вывести их на отраслевой рынок. Внедряет технологические стартапы компания «Газпром нефть».

Часть стартапов будет протестирована и начнёт применяться на предприятиях нефтяной компании. В их числе разработанный командой Казанского национального исследовательского технологического университета реагент на растительной основе для интенсификации добычи на зрелых месторождениях. Компания испытает предложенную студентами Томского политеха технологию энергоснабжения инфраструктурных объектов с помощью геотермальной энергии. Нефтяная компания также оценит возможность использования мобильной установки для испытания надёжности свайных конструкций в зоне многолетне-мёрзлых грунтов, созданной командой молодых инженеров из Тюмени.

За время реализации акселерационной программы эксперты рассмотрели свыше 2000 заявок. Финалистами стали более 100 проектов, которые прошли опытно-промышленные испытания в компании. Часть решений была внедрена на объектах нефтяной компании и выведена на отраслевой рынок России и за рубежом.

- Сегодня перед компанией и всей нефтегазовой отраслью стоят серьёзные вызовы. Изменились условия нефтедобычи, снизилось качество запасов, ухудшилась проницаемость пластов, но, несмотря на сложности, специалисты продолжают наращивать добычу. Это стало возможным благодаря современным технологиям, цифровым разработкам и, конечно, тем стартапам, которые предлагают молодые инженеры и студенты. Совместная работа с талантливыми учёными помогает создавать и внедрять передовые решения, которые в будущем станут важным инструментом повышения конкурентоспособности всего топливно-энергетического комплекса, — рассказал заместитель председателя правления «Газпром нефти» Антон Джалябов.

Авторы Валерия Мишина