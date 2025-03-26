Ирина Хакамада, Георгий Лобушкин и 30 других спикеров: как прошёл TgConf с участием 3000 человек

Прошлая рабочая неделя завершилась образовательной конференцией на московском MainStage. 20 марта в этом уникальном пространстве прошел TgConf — масштабный, полезный и нетворкинговый ивент, собравший 3000 участников из разных регионов страны.

Площадка была разделена на несколько зон: главная сцена на первом этаже и малая сцена на втором, зоны отдыха, speed dating, награждение номинаций на лучшие сервисы и каналы, фуршетные столы для обладателей Business и VIP-билетов, партнерские стенды, а также розыгрыши айфонов и других подарков. Организатором и главным спонсором мероприятия выступила компания Clickise.

Фото © TgConf

Официальное начало конференции состоялось в 10:00, но участники могли начать приходить на площадку с 09:00 и оставаться до 20:00. Первым на главную сцену вышел основатель TgConf Марат Шайхетдинов. Под сопровождением ведущего Ярослава Бабушкина он выступил со вступительным словом, зарядив участников позитивом.

«Мы проводим уже четвертую конференцию за год: две были в Казани, и это вторая в Москве. Всегда говорю всем одно: не стоит приходить на конференцию исключительно ради выступлений, ведь настоящий «сок» — это нетворкинг и общение с коллегами "по цеху".

Фото © TgConf

Если бы я не был организатором TgConf, я бы точно проводил время с максимальной пользой: общался с людьми и посетил speed dating для обмена контактами», — прокомментировал Марат Шайхетдинов на открытии конференции.

После него на главную сцену вышли: digital-директор «Самолета» Дмитрий Форман, бывший пресс-секретарь Павла Дурова Георгий Лобушкин, основатель «Церебро» Феликс Зинатуллин и другие спикеры.

«Если тебя нет в Telegram, не нужно думать, что о тебе не пишут в Telegram» — Георгий Лобушкин

Как отметил Георгий в своем выступлении, большая ошибка в пиаре — игнорировать инсайды о себе. Он подчеркнул, что важно выстраивать отношения с каналами и постоянно мониторить информацию о себе в Telegram.

Параллельно с основными выступлениями на малой сцене проходил другой поток с участием ведущего и бизнес-тренера Наиля Байкова. Открытие малой сцены совпало с началом выступлений на главной. Первым там выступил Алексей Успешный из Anypost, за ним последовали такие эксперты, как Сергей Захаров из МТС Ads, Иван Карсаков из WOWBlogger, Игорь Селенов, СМО News Media Holding, Алексей Ткачук из Dnative и многие другие специалисты. Завершила блок Дарья Фарберова с докладом о Telegram Ads как инструменте привлечения B2B-аудитории.

«Чтобы SMO* работал, пользователь должен понимать, зачем ему куда-то подписываться, что ему это даст», — Алексей Ткачук, основатель Dnative



(*Примечание: SMO — Social Media Optimization, оптимизация сайта под социальные сети)..

Образовательную часть конференции завершила Ирина Хакамада с докладом об Айкидо деловых переговоров. Одна из лучших бизнес-спикеров России поделилась своими рабочими схемами и подходами.

«Вы должны быть спокойны, как Будда, но ум у вас должен работать, как на дебатах», — поделилась Ирина Хакамада.

После окончания официальной программы участники отправились на Afterparty, которое состоялось в LoftHall. Попасть на мероприятие могли спикеры и обладатели VIP-билетов. Гостей ждал изысканный фуршет, безлимитные алкогольные напитки и выступление танцовщиц и артистов из группы «Город 312», исполнивших известные хиты нулевых. Несмотря на завершение образовательной части, нетворкинг продолжился — участники смогли поближе познакомиться со спикерами и организаторами TgConf с 21:00 до 03:00.

Сейчас команда организаторов TgConf активно работает над созданием еще более масштабной конференции. По словам участников, вторая московская конференция сильно отличалась по качеству организации от предыдущей. Ожидается, что осенью 2025 года TgConf предложит участникам новые форматы и значительные улучшения.