Гендиректор News Media Holding Максим Иксанов выступит на форуме «Медиапространство-2025»
Максим Иксанов. Фото © NMH
Генеральный директор News Media Holding (NMH) Максим Иксанов расскажет о последних трендах в ежегодной конференции «Медиапространство-2025», где ведущие эксперты, аналитики и топ-менеджеры медиаиндустрии объединятся для обсуждения перспектив развития отрасли.
По словам руководителя NMH, потребители контента становятся всё более и более избирательными и предпочитают открытые и надежные источники информации среди современных медиа.
Программа мероприятия, которое пройдет в ТК ВЭБ Центр 17 апреля, обещает быть весьма увлекательной. Презентации, дискуссии, посвященные самым животрепещущим вопросам современного медиапространства, и прочие активности заполнят день, а завершит его торжественная церемония награждения премии лучших рекламных кампаний AdRec в самых разных отраслях, от IT до недвижимости.