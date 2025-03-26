Гендиректор News Media Holding Максим Иксанов выступит на форуме «Медиапространство-2025»

Генеральный директор News Media Holding (NMH) Максим Иксанов расскажет о последних трендах в ежегодной конференции «Медиапространство-2025» , где ведущие эксперты, аналитики и топ-менеджеры медиаиндустрии объединятся для обсуждения перспектив развития отрасли.

По словам руководителя NMH, потребители контента становятся всё более и более избирательными и предпочитают открытые и надежные источники информации среди современных медиа.