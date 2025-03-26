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Регион
26 марта, 13:23

Гендиректор News Media Holding Максим Иксанов выступит на форуме «Медиапространство-2025»

Максим Иксанов. Фото © NMH

Максим Иксанов. Фото © NMH

Генеральный директор News Media Holding (NMH) Максим Иксанов расскажет о последних трендах в ежегодной конференции «Медиапространство-2025», где ведущие эксперты, аналитики и топ-менеджеры медиаиндустрии объединятся для обсуждения перспектив развития отрасли.

По словам руководителя NMH, потребители контента становятся всё более и более избирательными и предпочитают открытые и надежные источники информации среди современных медиа.

Программа мероприятия, которое пройдет в ТК ВЭБ Центр 17 апреля, обещает быть весьма увлекательной. Презентации, дискуссии, посвященные самым животрепещущим вопросам современного медиапространства, и прочие активности заполнят день, а завершит его торжественная церемония награждения премии лучших рекламных кампаний AdRec в самых разных отраслях, от IT до недвижимости.

Алексей Берковиц
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