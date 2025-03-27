Мобильная связь на автомагистралях стала лучше Оператор запустил оборудование вдоль крупных федеральных трасс. 27 марта, 07:31 Мобильная связь на автомагистралях улучшится. Обложка © ТАСС / Сергей Елагин

Через пять лет число туристических поездок на авто может вырасти в 2 раза. Это приведёт к кратному увеличению потребления трафика. В такой ситуации важна модернизация сети вдоль ключевых федеральных трасс — непрерывная работа цифровых сервисов нужна и для безопасности движения, и для большего комфорта водителей.

«МегаФон» ввёл в эксплуатацию 200 базовых станций на магистралях М11 «Нева», М12 «Восток» и М4 «Дон». 140 из них были запущены на завершённом участке Москва – Казань М-12 — самой длинной платной дороге в РФ. В ближайших планах — запуск 2G/4G от Казани до Екатеринбурга.

— Мы изменили подход к строительству сетей вдоль построенных дорог: подключаем их одновременно с запуском в эксплуатацию новых участков, — рассказал технический директор Алексей Титов.

Он также отметил, что работы по усовершенствованию телеком-инфраструктуры важны для развития интеллектуальной транспортной системы.

Авторы Валерия Мишина