Срок для анализов и письменный отказ: Как Минздрав предлагает проверять водителей на алкоголь и наркотики с 1 сентября В России собираются ужесточить правила медицинского освидетельствования на опьянение. Life.ru разбирался, что изменится. 27 марта, 12:04 С 1 сентября 2025 года могут измениться правила медицинского освидетельствования водителей. ТАСС / Артём Коротаев

Как и какие анализы будут брать после ДТП

Новые нормы начнут действовать с 1 сентября 2025 года и останутся в силе до 1 сентября 2031 года. Сам документ был добавлен в базу данных в феврале, а на общественное обсуждение его вынесли 12 марта. Согласно законопроекту, после ДТП при оказании экстренной медицинской помощи медики по умолчанию будут брать биологические материалы у всех участников происшествия. Взятые пробы опечатываются и в течение недели хранятся в медицинских организациях. В этот период при необходимости их можно дополнительно исследовать. Раньше такая процедура не практиковалась.

При этом в обязательном порядке будут проводиться химико-токсикологические исследования на химические вещества. В документе уточняется какие: анализы «проводятся на производные (химических веществ), метаболиты и аналоги — опиаты, растительные и синтетические каннабиноиды, фенилалкиламины (амфетамин, метамфетамин), синтетические катиноны (включая мефедрон), кокаин, метадон, бензодиазепины, барбитураты».

Изменятся сроки сдачи анализов при прохождении процедуры медицинского освидетельствования. Сейчас проходящий процедуру водитель обязан сдать анализ мочи в течение 30 минут, и если сделать этого он не может (ну не хочется в туалет), то по истечении этого времени врач берёт у него кровь. Теперь же предлагается увеличить время ожидания до одного часа.

Как изменится процедура освидетельствования

Сама процедура освидетельствования тоже изменится, и тут важно понимать, что их два: «освидетельствование на состояние алкогольного опьянения» — обычное освидетельствование на месте, когда инспектор ГИБДД просит «дунуть в трубочку», и медицинское. От первого можно отказаться, а вот от второго уже нет — отказ от него является нарушением и карается по закону.

Отказ «дунуть в трубочку» при медицинском освидетельствовании будет считаться нарушением закона. Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

Теперь же, судя по тексту документа, «необходимым предварительным условием медицинского освидетельствования является дача информированного добровольного согласия». То есть формально от водителя теперь требуется письменное согласие.

При этом оно «выдаётся на основании предоставленной медицинским работником в доступной форме полной информации о целях, методах медицинского освидетельствования, связанном с ними риске, возможных вариантах медицинского освидетельствования, о его последствиях, а также о предполагаемых результатах медицинского освидетельствования».

В случае отказа от медицинского освидетельствования процедура проводиться не будет, если водитель или его законный представитель «не дали добровольного информированного согласия в письменной форме». После этого будет оформлен документ об отказе от освидетельствования, отказавшийся будет автоматически признан виновным, и в его отношении будут предусмотрены санкции: от штрафа в размере 45 тысяч рублей до лишения свободы сроком от 1,5 года до 2 лет.

Что говорят эксперты

В разговоре с Life.ru мнения экспертов разделились.

Адвокат Владимир Постанюк считает, что любые ужесточения законодательства в этой сфере уже будут избыточны.

— Наше законодательство и так достаточно сурово, и оно описывает практически все требования к порядку на дорогах. Дальше давить на водителей просто бессмысленно — следить нужно за теми, кто «за копеечку малую» позволяет уходить от ответственности. Шлифовать законодательство нужно для исключения коррупционной составляющей для представителей исполнительной власти, — говорит эксперт.

По мнению автоэксперта, члена Общественного совета Федерального дорожного агентства Минтранса РФ Игоря Моржаретто, обращать внимание на правки, предлагаемые Минздравом, вряд ли стоит — это чисто технические нюансы, которые ответственные водители практически не заметят.

Авторы Евгений Кузнецов