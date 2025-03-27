Мошенники нацелились на сайты компаний для обмана российских пользователей

С начала года мошенники стали чаще использовать легитимные сайты для фишинговых схем с целью кражи личных данных и средств россиян.

Специалисты выявили тренд, при котором мошенники используют уязвимости в работе корпоративных сайтов и настраивают переадресацию с них на фишинговые страницы. Далее они распространяют ссылку на одну из легитимных страниц этого сайта. Получатели не подозревают, что от имени известного им бренда действуют мошенники, и зачастую не видят, как при переходе срабатывает редирект на поддельный ресурс. Таковы результаты совместного анализа, проведённого экспертами Лаборатории Касперского и МегаФона.