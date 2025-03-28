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Регион
28 марта, 10:50

В «АиФ» презентовали большой просветительский проект «Мы победили!»

Фото © АиФ/ Эдуард Кудрявицкий

Фото © АиФ/ Эдуард Кудрявицкий

Победа в Великой Отечественной войне, как и сама война, представляет собой сложное и многогранное явление, которое нельзя свести лишь к описанию боевых действий, как это часто делается в учебниках. Важны также истории простых солдат и маршалов, подвиги женщин и детей на фронте, труд тружеников тыла, работа разведчиков и спецслужб, освобождение концлагерей и разоблачение фашистских преступлений. Все эти аспекты объединены в масштабном просветительском проекте «Мы победили!», который реализуется «Аргументами и фактами». В настоящее время проект включает более 150 публикаций, и в течение года будет пополняться новыми материалами.

Презентация проекта прошла 26 марта в пресс-центре «АиФ» и стала открытым диалогом с молодым поколением — московскими студентами и юнармейцами — о нашей славной истории, которую на Западе пытаются исказить.

Раздел «Машина истребления», посвященный концлагерям, является лишь одной частью проекта «Мы победили!». Всего в проекте восемь разделов.

«У нас есть серия публикаций исторического обозревателя Константина Кудряшова, посвященная событиям 80-летней давности, когда армия нашей страны шаг за шагом продвигалась к Берлину», — отметил главный редактор «АиФ» Михаил Чкаников. — «Наш московский отдел подготовил великолепную серию интервью с фронтовиками, которые все еще с нами. Это пожилые люди с непростой судьбой. Их мысли и взгляды на современность и прошлое невероятно важны, особенно для молодежи».

В рамках этого масштабного проекта вскоре появится специальный проект «Наше наследие. Сохранённое и возрождённое». Он будет посвящён дворцово-парковым ансамблям, которые были разграблены европейскими «цивилизаторами», но восстановлены из руин советскими и российскими реставраторами.

Алексей Берковиц
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