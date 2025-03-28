В Москве применили новейшие методы в офтальмологии За последние годы все офтальмологические кабинеты Москвы оснастили оборудованием экспертного класса. Только в прошлом году закупили свыше трёх тысяч единиц самой разной техники. 28 марта, 13:21 В Москве офтальмологические кабинеты оснастили самым современным оборудованием. Обложка © mos.ru

Новый московский стандарт предусматривает наличие офтальмологического кабинета в каждой поликлинике — как в главном здании, так и в филиалах.

Современный кабинет офтальмолога в городской поликлинике разделён на две части: зону приёма и диагностическое помещение. Врач проводит первичный осмотр, проверяет остроту зрения с помощью пробных линз, измеряет внутриглазное давление.

Главный этап диагностики происходит в специальных затемнённых комнатах, где установлены щелевые лампы, тонометры, периметры и другое современное оборудование. Это позволяет быстро, точно и всего за один приём провести практически все необходимые обследования.

Плановая и экстренная помощь по профилю «Офтальмология» сконцентрирована в семи многопрофильных стационарах: городских клинических больницах имени Ф.И. Иноземцева, № 15 имени О.М. Филатова, № 1 имени Н.И. Пирогова, имени В.М. Буянова, № 67 имени Л.А. Ворохобова и № 52. В Московском многопрофильном научно-клиническом центре имени С.П. Боткина создан крупнейший в России офтальмологический центр.

Каждый из этих центров оснащён по последнему слову техники, что позволяет врачам проводить операции любой сложности. Только в прошлом году московские врачи-офтальмологи выполнили больше 68 тысяч микрохирургических вмешательств, тогда как в 2010-м провели всего 17 тысяч операций.

Современные малоинвазивные методики лечения обеспечивают быстрое восстановление. Раньше на восстановление после операции по удалению катаракты уходило несколько недель. Теперь операция выполняется в среднем за 15 минут, а уже через пару часов пациент может вернуться домой.

Точечное хирургическое вмешательство проводится через микропроколы диаметром не более двух миллиметров, которые после операции срастаются сами собой, их не нужно зашивать. В прошлом году московские врачи-офтальмологи выполнили около 50 тысяч операций по лечению катаракты, что в 1,3 раза больше, чем в 2023-м.

Одно из самых неприятных заболеваний — глаукома — сейчас лечится микрохирургическим методом. Ткани глаза практически не травмируются, не нарушается естественный отток внутриглазной жидкости, поэтому восстановительный период длится всего несколько дней.

— Доступность и качество офтальмологической помощи — важнейший приоритет нашей стратегии развития здравоохранения. Поэтому продолжим закупать современное оборудование, внедрять новые технологии и повышать квалификацию врачей, — заключил мэр Москвы Сергей Собянин.

Авторы Валерия Мишина