В Москве состоялось первое всероссийское награждение молодых дизайнеров России Церемония награждения победителей первого Всероссийского конкурса молодых талантов «МОСТ: мода, образование, совершенство, талант» прошла впервые 30 марта 2025 года в Центральном детском магазине (ЦДМ) на Лубянке. 31 марта, 15:49 В Москве наградят молодых дизайнеров. Обложка © Пресс-служба проекта «МОСТ: Лидеры моды»

Событие стало первым в истории российской модной индустрии общенациональным награждением молодых дизайнеров, учащихся профильных вузов, колледжей и техникумов и даже тех, кто получает «второе высшее» в креативной профессии. Были поданы заявки из более чем 20 профильных учебных заведений.

Фото © Пресс-служба проекта «МОСТ: Лидеры моды»

Конкурс, поддержанный Президентским фондом культурных инициатив и организованный проектом «МОСТ: Лидеры моды», определил лауреатов среди талантливых ребят и молодёжи в возрасте от 14 до 35 лет из разных городов России: Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Иванова, Самары, Курска, Чебоксар, Барнаула, Перми и Нальчика.

Среди амбассадоров и экспертов конкурса — известные деятели политики, модной индустрии, образования, включая депутата Госдумы Ксению Горячеву, дизайнера Викторию Андреянову, главу Агентства креативных индустрий (АКИ) Гюльнару Агамову, руководителей Департамента образования и науки столицы, Института дизайна РГУ им. А.Н. Косыгина.

Церемония награждения стала частью Детской недели моды и ежегодного гала-шоу «Грани мира», посвящённого культурному коду и национальному костюму.

Фото © Пресс-служба проекта «МОСТ: Лидеры моды»

Призовой фонд распределили между 18 победителями в трёх категориях: дизайнеры, стилисты и модели. Им также доступны образовательные ресурсы и мастер-классы от ведущих экспертов, а лучшие из них пройдут стажировку в престижной компании.

Работы финалистов показали на подиуме в ЦДМ.

Конкурс не ограничится московской церемонией. В апреле он стартует в Ростове-на-Дону, а затем планируется проведение в Волгограде, Тюмени и других городах России.

Фото © Пресс-служба проекта «МОСТ: Лидеры моды»

— При поддержке государства впервые удалось собрать на одном конкурсе, выявить таланты среди начинающих дизайнеров России — это студенты и выпускники вузов, колледжей, специализирующихся на дизайне одежды, текстиле и смежных областях. Есть и те, кто получает второе высшее, проходит переквалификацию. При этом проект охватывает профессионалов из индустрии моды (дизайнеры, стилисты, фотографы, модельеры) и представителей модных брендов, заинтересованных в обмене опытом и работе с молодыми талантами, — рассказала соорганизатор конкурса, директор Центра исследования развития индустрии моды при Государственном университете управления, депутат Совета депутатов района Митино города Москвы Наталья Поцелуева.

— Таким образом, на сегодняшний день индустрия моды нуждается в повышении престижа и развитии, особенно среди молодёжи страны, что является одной из ключевых миссий проекта. Мы стараемся ответить на вызовы современности и открыть новые горизонты для молодого поколения в сфере моды и дизайна, — рассказала соорганизатор конкурса, руководитель продюсерского центра и образовательной платформы для детей и родителей «Грани» Елена Склярова.

Авторы Валерия Мишина