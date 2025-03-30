Шах, мат и хук в челюсть: Запад слишком заигрался в успешный успех Публицист и аналитик Александр Роджерс — о том, как Запад и Киев на этой неделе занимались саммитами и показухой, пока Россия работала. 29 марта, 21:07 Глава киевского режима Владимир Зеленский побывал на саммите «коалиции желающих», который опять закончился ничем. Обложка © Фото © ТАСС / IMAGO / Didier Lebrun

На этой неделе главным событием был спуск на воду очередной АПЛ класса 885М «Ясень-М» (как их иногда называют — тяжёлый подводный крейсер) в Мурманске.



Это первая из таких подлодок, у которых на вооружении будут стоять гиперзвуковые «Цирконы». Для Владимира Путина вообще характерно озвучивать какие-то важные вещи на каких-то протокольных мероприятиях, не устраивая ради этого отдельных пресс-конференций (в отличие от западных лидеров, которые обожают устраивать шоу по любому, даже самому ничтожному поводу).

Кроме того, присутствовавший на церемонии президент Российской Федерации Владимир Путин озвучил там целый ряд ключевых месседжей.

И вот якобы между делом, отвечая на вопросы трудящихся, Путин заявил:

— Я ещё совсем недавно говорил: мы их дожмём. Есть основания полагать, что мы их добьём.

Такие вроде как незначительные семантические изменения, а фундаментально меняют восприятие (и целеполагание) ситуации. Потому что «дожмём» предполагает некий формат соглашения, к которому можно принудить. А «добьём» означает полный разгром и капитуляцию врага.

Атомный подводный крейсер «Архангельск» проекта 885М «Ясень-М» на территории предприятия «Атомфлот». Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Собственно говоря, я как максимально реалистично воспринимающий ситуацию человек изначально говорил, что именно этим всё и закончится. Потому что и режим Зеленского, и контролирующие его британцы, и русофобские элиты Евросоюза неадекватны и бредят, не приходя в сознание. Это такие «шахматисты», что их не убеждает очевидная победа «по очкам», им нужно поставить мат и ещё дополнительно ввалить хук справа в подбородок, чтобы дошло.

И даже в этом случае останутся отдельные альтернативно одарённые, которые будут говорить: «А море где?»

Кстати, сами альтернативно одарённые на этой неделе тоже отметились проведением «мультисаммита». Сначала саммит «коалиции желающих» в Лондоне, потом встреча министров обороны в Париже, а затем и саммит этих же «желающих» в Париже. Невольно вспоминаются фраза из мультика про Алёшу Поповича «Давайте за руки возьмёмся» (Не надо, Алёшенька!) и вопрос медведя из анекдота «Мужик, а ты точно охотник?».

Как бы так доходчиво объяснить слабоумным, что вся их имитационная показуха никого не впечатляет? Товарищ Крылов про их саммиты больше ста лет назад писал: а вы, друзья, как ни садитесь, всё нам в подмётки не годитесь. Или, как говорил Верещагин: вот что, ребята, места за столом переговоров я вам не дам. Остановите меня кто-нибудь, я так могу целый день.

Зеленский, со своей стороны, озвучил главную (и самую реалистичную из всех) стратегию победы над Россией: ждать, пока Путин когда-нибудь умрёт. Других вариантов победить у них уже не осталось (марсиане сказали, что они не «весь мир», поэтому не будут вписываться за Зеленского).

Глупые, кто вам сказал, что его преемник будет более мягким и уступчивым? По законам жанра следующий глава России должен быть более жёстким и радикальным, так что молитесь на здоровье Владимира Владимировича!

Возвращаясь к вопросу о гиперактивных слабоумных. На этой неделе Трамп (видимо, от безысходности бесконечных перемог) прошёлся по третьему кругу с заявлениями обо всех своих территориальных претензиях. Напомнил, что «Канада должна быть нашим штатом, я серьёзно» (США должны самораспуститься, я тоже серьёзно). Отправил Вэнса с гастролями на военную базу в Гренландии. И в довершение США провалили ранее анонсированную сделку по покупке двух портов в Панаме.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс на территории космической базы Питуффик, Гренландия. Фото © ТАСС / AP / Jim Watson

Хроники успешного успеха, том сорок седьмой, незавершённый.

В общем, происходящее на этой неделе укладывалось в общую схему, которую можно охарактеризовать генеральной формулировкой «Запад говорит — русские делают».

Авторы Александр Роджерс