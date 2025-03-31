В Москве развивают концепцию 15-минутного города Обеспечение доступности природных территорий для горожан заложено в основные принципы закона об охране и использовании зелёного фонда. 31 марта, 14:32 Ласка. Обложка © Пресс-служба Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

Столица продолжит активно развивать зелёные территории и реализовывать концепцию 15-минутного города, когда до всех важных объектов, в том числе природных зон, можно дойти пешком. К ним уже относятся парки «Измайлово», «Кузьминки-Люблино», «Битцевский лес», «Останкино» и другие. Добраться до них можно не более чем за четверть часа.

Обеспечение доступности природных территорий для горожан заложено в основные принципы закона об охране и использовании зелёного фонда в Москве. Проживание вблизи скверов, парков и других пространств повышает настроение и жизненный тонус, а также помогает вести активный образ жизни, получать эстетическое удовольствие и ощущать душевный комфорт.

Природные парки Москвы

Природно-исторический парк «Измайлово» располагается на востоке столицы. По зелёной территории пролегает экологическая тропа протяжённостью около полутора километров. Начинается она от станции метро «Измайловская», проходит через березняки, туевую аллею, речку Серебрянку, Просянскую плотину, липняк и выходит на шоссе Энтузиастов. Парк богат древесной растительностью: кроме берёз и лип здесь произрастают дубы, лиственницы, чёрная ольха, шаровидные ивы. Флора насчитывает около 400 видов диких растений, включая купальницу, жёлтый ирис и орхидеи.

Природно-исторический парк «Кузьминки-Люблино» находится на юго-востоке столицы. Территория привлекает посетителей усадебным комплексом и обширным природным пространством. Кузьминский лесопарк занимает более тысячи гектаров. В нём произрастают ландыши, черника и малина, а также сосны, берёзы, липы, клёны и старинные дубы. В водоёмах обитают водоплавающие птицы: кряква, гоголь, хохлатая чернеть, красноголовый нырок, огарь. Хвойные участки леса также стали домом для многих пернатых: московки, пеночки-теньковки, певчего дрозда, снегиря, зяблика, краснокнижных ястреба-тетеревятника и чёрного дятла. В парке можно встретить лису, зайца и ласку.

Заяц-русак. Фото © Пресс-служба Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

Природно-исторический парк «Битцевский лес» занимает обширную зелёную территорию на юго-западе Москвы. Он интересен возможностью проводить активно время: заниматься спортом, ходить по экологическим тропам, любоваться красивыми видами, разнообразными ландшафтами, а также памятниками архитектуры. Сюда приезжают со всего города. Природное разнообразие парка насчитывает более 500 видов растений, 130 видов позвоночных животных, в том числе 100 видов птиц.

Природно-исторический парк «Москворецкий» расположен на западе и северо-западе столицы. Его площадь — 3,3 тысячи гектаров. На этой территории сохранена живописная природа естественных берегов Москвы-реки. В его границах расположены Троице-Лыково, Крылатские холмы, Строгинская, Крылатская и Мнёвниковская поймы, Серебряноборское лесничество.

Природно-исторический парк «Покровское-Стрешнево» удобно посещать жителям Северо-Западного административного округа. На площади 190 гектаров сочетаются заросли дикорастущих растений и парковые зоны, особый колорит придают пруды, речки и открывающийся вид на Химкинское водохранилище. На этой территории можно встретить редких для Москвы птиц, среди которых серая неясыть, ястреб-перепелятник, сизая чайка и другие представители пернатых.

Ястреб-перепелятник. Фото © Пресс-служба Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

Природно-исторический парк «Останкино» на северо-востоке Москвы — образец гармоничного сочетания рукотворных ландшафтов, памятников культуры и островков естественной природы. Всероссийский выставочный центр, Главный ботанический сад имени Н.В. Цицина Российской академии наук, музей-усадьба «Останкино» представляют огромный интерес для горожан. Богатейшие коллекции растений со всего мира, обширный дендрарий с двумя тысячами видов древесных растений, множество цветников привлекают горожан и многочисленных туристов.

Московская часть национального парка «Лосиный Остров» — крупнейшая зелёная зона на востоке и северо-востоке города. Это уникальный уголок природы, где можно увидеть редкие виды флоры и фауны. Здесь можно встретить лосей, кабанов, зайцев, а также птиц, занесённых в Красную книгу. На территории парка растут вековые дубы, сосны и ели, а весной расцветают краснокнижные растения, такие как ландыши и ветреницы.

Лось. Фото © Пресс-служба Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

Вектор на развитие природных территорий по всему городу будет продолжен. Приоритетом закона об охране и использовании зелёного фонда в Москве является сохранение естественных экологических систем, природных ландшафтов и комплексов, экосистемных связей.

Авторы Валерия Мишина