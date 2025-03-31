Запущена программа подготовки инженеров для развития проектов в регионах вечной мерзлоты В Тюменском индустриальном университете запустили программу подготовки специалистов для сопровождения промышленных проектов в криолитозоне. Выпускники займутся развитием добычной инфраструктуры и разработкой новых месторождений в Восточной и Западной Сибири. 31 марта, 13:57 Началась подготовка инженеров для работы с многолетнемерзлыми грунтами. Обложка © «Газпром нефть»

Программа «Нефтегазовая инфраструктура в криолитозоне» предназначена для подготовки инженеров по проектированию, строительству и эксплуатации производственных объектов на многолетнемерзлых грунтах. За полтора года обучения студенты получат специализированные знания и закрепят их на практике в ходе стажировок. Выпускники смогут начать карьеру на предприятиях «Газпром нефти», которые реализуют масштабные добычные проекты в районах распространения вечной мерзлоты.

Многолетнемерзлые грунты покрывают около 65% территории России. Именно на этих участках сосредоточены основные запасы нефти и газа. Эффективная и безопасная разработка месторождений в криолитозоне требует учета многих факторов и применения передовых технологий для сохранения неизменной температуры пород, от которой зависит надежность инфраструктуры.

Развитие проектов на Крайнем Севере имеет стратегическое значение как для нефтяной компании, так и для страны в целом. Студенты новой программы смогут включиться в реальные проекты еще на стадии обучения и получат уникальные компетенции по обустройству месторождений в криолитозоне.

Каждый из проектов будет разрабатываться по актуальной для нефтяной компании проблематике. Работу будут постоянно сопровождать эксперты компании и модераторы вуза.

Авторы Валерия Мишина