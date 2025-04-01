В Москве развивается экологический туризм Особой популярностью пользуются программы эколого-просветительских центров. Побывав на экскурсиях, можно не только отдохнуть на природе, но и получить новые знания. 1 апреля, 15:38 В столице стали популярны экскурсии экоцентров. Обложка © mos.ru

В Москве множество территорий, которые позволяют жителям отдыхать на природе, не покидая города. Их сохранению и развитию уделяется большое внимание в новом законе о зелёном фонде Москвы. Эти природные уголки привлекают горожан живописными пейзажами, богатой растительностью и возможностью расслабиться на свежем воздухе.

Особой популярностью пользуются программы эколого-просветительских центров, расположенных на зелёных территориях. Они нацелены на экологическое просвещение горожан. Побывав на экскурсиях экоцентров, можно отдохнуть на природе и получить новые знания. Их участники узнают, как выстроены взаимосвязи в природе, какие виды деревьев, кустарников и трав произрастают на той или иной территории, каких животных можно здесь встретить и как вести себя в этом случае.

Там, на неведомых дорожках парка «Кузьминки-Люблино»

Одним из познавательных путешествий может стать экскурсия «Там, на неведомых дорожках» в природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино». Маршрут проходит по отдалённой части парка возле Московской кольцевой автомобильной дороги. Гости прогуливаются по лесным тропам, луговым участкам и молодым посадкам, наблюдая заросли чёрной ольхи, маньчжурского ореха, берёз, сосен и рябин. Прогулка сопровождается информацией о местных растениях, животных и единой экосистеме леса. Об этом также сообщают стенды, установленные на маршруте. На прогулке можно послушать пение птиц и даже встретить лису или ласку.

Флора и фауна Битцевского леса

Не менее насыщенной будет экскурсия в природно-историческом парке «Битцевский лес». Она знакомит с разнообразным ландшафтом зелёной зоны, её историей и интересными фактами. На прогулке расскажут о богатой флоре и фауне территории, где зарегистрировано 592 вида сосудистых растений и не менее 156 видов позвоночных животных. Участников экскурсии знакомят с этапами роста леса и его естественного восстановления. Им показывают, как специалисты определяют возраст дерева, демонстрируют подкормочную площадку для зверей и птиц, объясняют, когда стоит их подкармливать и как делать это правильно.

В зависимости от сезона можно увидеть, как цветёт василёк, зверобой, гвоздика, лютики, цикорий и другие растения, а также посмотреть на дубраву, липовую аллею и разнотравье лугов. Особое внимание уделяется важности сохранения биоразнообразия в природе, его влиянию на жизнеспособность природных сообществ и биосферы в целом.

Лосиный Остров: дикая природа в черте города

Насыщена фактами и интересными встречами прогулка по уникальной территории Лосиного Острова, которую проводит одноимённый экоцентр. Особенность национального парка заключается в том, что его часть находится в административных границах города.

Леса начинаются примерно в восьми километрах от Кремля, а протяжённость границ с городской застройкой превышает 100 километров. Тем не менее близкое соседство с человеком не мешает благополучной жизни на этой территории бобров, кабанов, лосей и других зверей. В парке отмечено огромное для столичного региона разнообразие птиц, в том числе и хищных: всего 160 видов.

В числе интересных представителей флоры — ольха серая, камыш, ирис-касатик, а также водоросль трентеполия, растущая на коре деревьев. Зимой на открытых участках Лосиного Острова можно встретить лосей, давших название этой зелёной территории. Летом такие встречи маловероятны — жара делает их ночными животными.

Авторы Валерия Мишина