Эксперты назвали самых заботливых работодателей в России Для определения лучших работодателей эксперты оценили 137 корпоративных проектов в области заботы о сотрудниках и создания привлекательных условий для работы. 2 апреля, 16:43 Стали известны лучшие работодатели в России. Обложка © Пресс-служба «Газпром нефти»

Самыми привлекательными работодателями страны эксперты сервиса hh.ru признали «Газпром нефть», «МегаФон», «Яндекс» и «Т-Банк». Они вошли в число финалистов престижной премии «HR-бренд года» в результате всероссийского опроса специалистов по подбору персонала.

— В 2024 году фокус был на проектах, связанных с практиками удержания персонала, повышением вовлечённости сотрудников и внедрением современных ИТ-технологий и ИИ-инструментов в HR-процессы. Одним из критериев оценки проектов является современность методов реализации проекта участниками, а темы адаптации, обучения и общего благополучия становятся «гигиеническим минимумом» хорошего работодателя, — пояснила Елена Лондарь, консультант премии.

Организаторами отмечены проекты «Газпром нефти», которая построила на своих производствах комфортабельные жилые комплексы для вахтовиков и создала для рабочих спецодежду из высокотехнологичных материалов. Инженеров и ИТ-специалистов компания также обеспечила офисами и технопарками по стандартам ведущих мировых технологических компаний.

Признание экспертов получила экосистема социальных и мотивационных программ для поддержки сотрудников в «Яндексе». Также высоко оценили программу обучения и развития специалистов, которая предоставляет возможности для непрерывного профессионального роста.

В числе преимуществ работы в «Т-Банке» — гибкая рабочая среда, постоянная поддержка сотрудников через премии и создание комфортных условий работы. Среди интересных кейсов «МегаФона» отмечены создание образовательной платформы для персонала и запуск чат-бота с искусственным интеллектом, который предоставляет сотрудникам информацию и помощь по различным кадровым вопросам.

Как сообщают организаторы премии, рынок труда в России сместил фокус с интенсивного поиска специалистов на удержание талантов. Компании, которые делают ставку на развитие, вовлечённость и заботу, получают наилучший результат.

Авторы Валерия Мишина